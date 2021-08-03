N-TV – в мире намечается «гонка вооружений» между хакерами и производителями антивирусов

На сегодняшний день хакеры всего мира стремятся к тому, чтобы автоматизировать процесс кибератак с помощью искусственного интеллекта, пишет N-TV, ссылаясь на мнение эксперта Микко Хиппонена. По словам Хиппонена, антивирусным компаниям приходится вступать в гонку вооружений и внедрять такие же технологии для своих программ.



Reuters

В борьбе с кибератаками намечается гонка вооружений против хакеров, пишет N-TV, ссылаясь на мнение экспертов. По словам сотрудника фирмы F-Secure Микко Хиппонена, хакеры будут стремиться к тому, чтобы с помощью искусственного интеллекта скрывать свои вредительские программы от антивирусов.

Как отмечает эксперт, сейчас хакеры вручную проверяют, попадают ли их программы под действие антивирусов. Однако этот процесс можно легко автоматизировать, считает Хиппонен. В таком случае вредоносные программы смогут меняться каждые 15 секунд, что затруднит их обнаружение. Единственным способом защититься для антивирусных компаний будет перевод своих систем на такую же технологию. «Мы уже имеем гонку вооружений между искусственным интеллектом на стороне добра и стороне зла», — говорит Хиппонен.

При этом Хиппонен предупредил, что способный самостоятельно обучаться искусственный интеллект со временем станет столь сложным и непрозрачным, что принцип его действия станет непостижим для людей. «Не очень приятно создавать системы, которые сам человек не в состоянии понять», — приводит N-TV слова эксперта.

Хиппонен также видит большую угрозу в ещё неразведанных слабых местах старых протоколов Wi-fi. По его словам, наихудший сценарий случится, если кто-нибудь найдёт пробел в безопасности, что позволит в массовом порядке проводить кибератаки на различные устройства: к примеру, на все компьютеры в одном офисе или на все телефоны в метро.