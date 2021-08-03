Мнение: Письмо: “Съехала так съехала”

В прошлом письме я просила сравнить двух парней.

Оба Сокровища, один девушкам совсем не нравится, но смотрит на них свысока, а второй сначала нравится, но ждет, что его будут на руках носить.

А вот в этом письме такая же женщина. Данные у нее примерно как у первого мужчины, а амбиции почти как у второго.

Разбирайте самостоятельно. Обратите внимание на фразы, которые я для вас подчеркну.

helena_u_77

Здравствуйте Эволюция. Пишу в надежде понять – как мне дальше вести себя в ситуации где похоже я наделала достаточно косяков и сливов.

Мне 43. Работаю дизайнером. Есть сын 18 лет – учится в техническом вузе на бюджете.

А – 53 года. Мы познакомились в феврале на соционическом сайте знакомств. ОЗ А и его материальное положение намного больше моего. Но он стал со мной общаться потому что хотел отношений с дуалом.

На момент знакомства с А – я была в энергетической яме – очень запустила себя , мотивируя пандемией и егэ сына. Я располнела и гардероб был не очень. К тому же нечаянно опоздала на первое свидание. Все это после встречи А мне высказал. Сказал что вот посмотри снова фильм "Влюблен по собственному желанию" – слабо тебе заняться собой и преобразиться? Я решила не обижаться на такое заявление – правда ведь имидж фигня. Хоть и отметила что он свысока рассуждает и я ему не понравилась. Но взялась худеть и поменяла часть гардероба, занялась спортом и имиджем. В итоге за пять месяцев нашего общения я скинула 15 кг. Он стал моим наставником по спорту и здоровому образу жизни. Я влюбилась в него. Он же долгое время подчеркивал что мы просто общаемся как друзья. Сначала мы ходили на выставки, в театры и кафе. Я пыталась платить за себя, но в итоге он настаивал что заплатит он. Потом он стал приглашать меня домой и к родственникам, познакомил с детьми, братом, родителями. При этом секса не было. Мне казалось он вводит меня в свою жизнь – скорее чтобы примерить подойду ли, нежели испытывает ко мне какие то чувства.

В итоге потом в какой то момент он попросил меня остаться ночевать. Мы провели вечер как обычно – прогулки, разговоры – он много рассказывал о своей жизни. Мне казалось ему нравится, как я на него с открытым ртом и восхищением смотрю. Потом легли в кровать, он читал мне книжку всхлух еще до поздней ночи. Я подумала – "блин – вот страсть то у нас." Но сама разогревать не умею и не понимала как. Просто старалась его хотя бы не спугнуть, хоть и понимала что все происходящее не про страсть и любовь. Потом, наконец, он погасил свет и мы переспали. После этого стали встречаться у него по выходным. Он часто брал на выходные детей. Я нормально с ними поладила, но они в принципе очень адекватные и воспитанные.

Меня напрягала его холодность. Рассудочность в отношениях. И как то раз я сказала ему, что встречаюсь с ним потому что он совершенно офигенный, и таких больше нет, но что хочу чувств и поэтому нам надо расстаться – не могу выносить его холодность. Здесь я понимала прекрасно что косячу, но эти отношения "Ленин-Крупская" были тяжелы для меня. В этот момент по его лицу я увидела что его это задело, что он расстроен и мне показалось что моя значимость какая то все таки есть. И я как идиотка тут же отыграла назад – забралась к нему на колени, стала целовать, сказала что не хочу расставаться с ним, просто его холодность мне тяжела. Он тогда сказал что я сама должна побольше инициативы проявлять, что у него раньше не было женщин с пышными формами (65 кило было тогда при 170 – ага) – в общем целый ряд колпачков надел на себя, но я снова убедилась что дело тухловато. Ему тоже похоже мои разборки не понравились – подорвали доверие – он искал похоже правильную, надежную, спокойную, не выносящую мозг подругу на смену ушедшей жене. Поэтому в течении следующей недели мы поссорились все равно по какой то другой причине и он не звонил две недели.

Через неделю он написал как ни вчем не бывало, но я не отвечала. Потом когда все-таки вывел меня на разговор и пригласил приехать к нему – отказалась высказав претензии.

Через неделю он снова объявился – сам предложил приехать ко мне, мы просто гуляли с моей собакой пару часов. Потом целовались. Я не обольщалась что он прям воспылал внезапно – похоже просто решил стараться быть "не холодным". Стали снова встречаться – он реально старался быть теплее, и в сексе стал явно больше стараться (хоть я об этом ничего и не говорила) Вскоре он предложил тестовый период пожить вместе месяц и посмотреть что из этого выйдет. Просто попробовать как мы уживемся. В мои планы, на ближайший год, не входило жить вместе с кем то. Я скорее рассматривала гостевые отношения для начала. Потому что у сына серьезный технический вуз, он пока не может подрабатывать, я не готова его оставить именно сейчас, к тому же у меня ремонт в квартире – я не хотела сына оставлять в этом бедламе – не доделав. Но А – объяснил свою позицию так – у него дела, режим, дети не взрослые – он не может встречаться, его выбивает из колеи и ухудшает сон приезды женщины раз в неделю. Он хочет чтобы женщина жила у него дома, а встречаться в его 53 ему некогда. Поэтому я скрепя сердце согласилась на этот тестовый месяц. Тем более сын как раз уезжал отдыхать. Сначала А предлагал чтобы мы на месяц сняли квартиру, но потом не удалось найти на месяц и он заставил себя дозреть до того чтобы пригласить меня в свой красивый большой дом. Еще для него трудной ступенью были мои животные – у меня маленькая собачка и кот и я отказывалась переезжать без них. Ему трудно было принять это. Он даже вскользь сказал "что обычно у него более легкие на подъем женщины были", на что я спросила его -" и где же все эти женщины сейчас – сильно ли счастье им принесла их легкость" и он замолчал. Дом у А был большой и красивый, но далеко от города и без машины мне трудно было там решать свои дела. А я довольно много дел по ремонту запланировала как раз на лето. В общем в дальнейшем я много косячила – потому что во первых устала от понимания что он меня не любит и холоден, во вторых не хотела переезжать и считала что переездом он меня как бы ввел в убыток. Поэтому я не платила за еду почти, устраивала истерики иногда, если он на меня внимания не обращал. Меня очень фрустрировало что он постоянно что то доделывает и улучшает в своем большом, красивом, богатом доме, а я если переду к нему (он постоянно намекал на это) – оставлю сына в разрухе. Меня очень расстраивало что он постоянно может общаться и оставлять ночевать и заботиться о всех своих детях, а мне чтобы просто встретить сына из студ лагеря нужно затратить на дорогу 2,5 часа в один конец в рабочий день. Я понимала что только ухудшаю отношения – поэтому готовить и убираться все равно старалась – чтобы хоть что то вносить в наши отношения. Но ощущение такое что ему не особо надо – он все может сам, лучше меня. В итоге дефолт в наших отношениях усилился.

Так получилось – как то утром зашел разговор об отношениях и он сказал что "наверное я права, когда сказала что ему надо чтобы женщина не отсвечивала, что он все в принципе может сам, что он хочет покоя а не нервов которые со мной". Я спросила что почему бы мне тогда не уехать раньше? Он сказал что он имел ввиду что я себя больше в руках должна держать. В общем я тогда решила уехать домой на 3 дня раньше чем истекал наш "тестовый месяц" . Без ссоры – просто сказала – что очень хочу с ним быть, что мой отъезд это не расставание с моей стороны ни в коем случае. Что я решу дела с ремонтом и хотела бы вернуться, если он к тому времени будет не против. Что я не могу жить тут в красоте и уюте, пока мой сын останется в разрухе и поэтому сначала должна решить свои проблемы. Он спросил – воспринимать ли это как командировку или как то что я съехала? Если командировку, то типа я должна уехать без животных. Я сказала – что в командировку уехать не могу – мы же договаривались на месяц пожить, никаких предложений о совместной жизни от него не поступало. (Я не хотела оставлять ему животных, да и не верила что он это всерьез). Пока я собирала вещи домой отношения заметно потеплели. Мы целовались, он все время сидел со мной болтал. Но тем, не менее, он сказал – что теперь ничего не может обещать и гарантировать и неизвестно как дальше у нас будет. Что раз я съехала, то съехала. Он стал много говорить фразочек типа "не кусай губы, это не только мне не нравится но и другому мужику не понравится" – первый раз когда он это сказал я заплакала прям при нем, потом просто стала игнорить – хотя обидно очень.

Когда привез меня домой – сказал моему сыну что то типа оправданий, что это не он меня выгнал, а "мама твоя с ума сошла и ремонт затеяла, крепись, будет тяжело". Попросил меня вернуть ему деньги – которые он мне давал на косметические процедуры, а я не успела потратить. На другой день после моего отъезда – завез мне забытые вещи и продукты, которые я покупала, а он не ест. Хотя я сказал что могу сама забрать при случае Т.е. получается все – он меня бросает из-за ремонта? Больше не звонит и не пишет. Как мне дальше строить наши отношения? Как избавиться от хвостов, если это уже все?