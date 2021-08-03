Сара Фергюсон прокомментировала фото мужа своей дочери принцессы Евгении в компании моделей

Накануне весь мир облетели фотографии 35-летнего Джека Бруксбэнка, опубликованные Daily Mail. На кадрах супруг принцессы Евгении весело проводит время в компании девушек, некоторые из которых загорали топлес, на судне у берегов острова Капри. В тех краях мужчина оказался не просто так: на острове в выходные прошел благотворительный звездный бал — летний гала-концерт UNICEF. Многим подобная компания супруга принцессы показалась странной, хотя явных доказательств неверности на фото нет. Принцесса Евгения, отменившая крестины их сына, публично не отреагировала на эти снимки, а вот ее мама Сара Фергюсон уже прокомментировала неприятные для британской королевской семьи фотографии.

В понедельник вечером 61-летняя герцогиня Йоркская стала гостем шоу BBC One’s The One и выразила уверенность, что между Джеком и этими женщинами ничего не было.

Джек, который попал на первые полосы газет, очень порядочный человек. Он один из моих самых любимых людей, на самом деле, я зову его Джеймсом Бондом.

Сара Фергюсон, которая недавно выпустила свою первую художественную книгу, встала на защиту зятя и отозвалась о нем максимально положительно:

Он как супергерой из моей книги, и он отличный отец, потрясающий муж, и он никогда не выставляет себя напоказ, он предпочитает стоять на втором плане. Так что для того, чтобы все поняли, что эта историю была полностью сфабрикованной, поясню: он работает послом в Casamigos, и он был на Капри по работе, поэтому я думаю, что очень важно прояснить это ради Джека.

Кстати, в столь же позитивном ключе она недавно высказалась о своем экс-супруге принце Эндрю. Напомним, он был отстранен от королевских обязанностей почти два года назад после секс-скандала с участием финансиста Джеффри Эпштейна и его экс-девушки Жизель Максвелл.

Джэк Бруксбэнк, Сара Фергюсон и принцесса Евгения на скачках Royal Ascot, 2015 год Сара Фергюсон и Джэк Бруксбэнк на скачках Royal Ascot, 2017 год

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк познакомились 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии. В январе 2018 года они объявили о помолвке. Во время поездки в Никарагуа Джек преподнес Евгении обручальное кольцо с сапфиром падпараджа из Шри-Ланки, окруженным бриллиантами. При разработке его дизайна ювелир вдохновлялся обручальным кольцом матери принцессы – Сары Фергюсон, герцогини Йоркской.

Их свадьба состоялась 12 октября 2018-го. Церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, где весной венчались Меган Маркл и принц Гарри. На торжестве выступили Андреа Бочелли и Королевский филармонический оркестр. Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк пригласили на праздник более 800 близких и друзей.

8 февраля 2021 года принцесса Евгения отправилась в Портлендскую больницу, где родилась сама, и в 8:55 утра 9 февраля родила сына весом 3 килограмма 600 граммов. Мальчика назвали Августом. Принцесса ведет довольно открытый Instagram-блог. Там она делится кадрами с прогулки с сыном по Грин-парку, а недавно они с мужем посетили презентацию книги британской телеведущей и бизнесвумен Поппи Джейми, которая прошла в Лондоне.

Принцесса Евгения и Джэк Бруксбэнк с сыном Августом

Джэк Бруксбэнк, принцесса Евгения и Сара Фергюсон, 2017 год