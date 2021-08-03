Мнение: Спортсменов НЕ НАДА!

Прочитал тут новость, что на Олимпиаде в Токио очередной скандал: лишили аккредитации и выперли вон грузинских олимпийцев. Интересно, за что: несчастных поймали, когда они пытались… выйти из Олимпийской деревни!

Вот сама новость: “Пресс-секретарь Олимпиады в Токио Маса Такая также уточнил, что аккредитации были отозваны, в том числе, у нескольких спортсменов из Грузии, которые вышли за пределы олимпийской деревни чтобы осмотреть достопримечательности. «Мы отменили аккредитацию, поскольку считаем, что выходить из деревни спортсменов для осмотра достопримечательностей — это то, чего не должно происходить», — сказал он”.

Хоть стой, хоть падай. По-моему, это такой уже беспредел, что можно только онеметь от возмущения. Просто фантастика. Японцы делают буквально всё, чтобы до последних дураков донести свою мысль – “ВАМ ЗДЕСЬ НЕ РАДЫ!!” Совершенно откровенно подчеркнули в очередной раз, что с их точки зрения Олимпийская деревня – никакая не деревня, а зона, причем – зона для зачумленных. Которых “страна-хозяйка” согласилась принять, скрипя зубами от брезгливости и страха.

Конечно, если бы у спортсменов было какое-то достоинство – они, видя такое отношение, просто бы дружно снялись и уехали к чертовой матери от такого “гостеприимства”, да и в знак солидарности со своими как бы, хе-хе, собратьями по “олимпийской семье”. Однако про это даже говорить смешно – ведь спортсмены классические представители современных людей, а для них понятия “достоинство” и “солидарность” не существуют (что и показала вся ковидная катавасия во всем мире).

Все-таки Олимпиада в Токио уверенно претендует на звание самой позорной и нелепой. Во всяком случае, в 21 веке.