 

В Украине обновят реестр документов моряков, который ранее захватили злоумышленники

03.08.2021, 11:16, Новости дня
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В обновленных реестрах можно будет найти всю необходимую информацию о моряке – от документов об образовании и квалификационных документов до медицинских сертификатов. 

Кроме того, уже проведены переговоры и продолжается процесс закупки Crew Evaluation System 6.0 – всемирно признанной системы компьютерного тестирования моряков. Это позволит сделать процесс оценки квалификации более прозрачным и убрать из него человеческий фактор и взятки.

Сейчас команда Минцифры проводит бизнес-анализ услуг для моряков, которые должны быть в первую очередь оцифрованы и доступны на портале “Дія”.

Кроме того, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга уточнил, что обновленный реестр моряков будет находиться в собственности государства, каждое действие в нем будет отслеживаться, а вход в реестр будет осуществляться по цифровой электронной подписи.

Контекст:

Реестр документов моряков решили обновить после того, как СБУ выяснила, что он находился в руках сторонних лиц. Злоумышленники использовали реестр, чтобы требовать взятки у моряков, проходивших переаттестацию. Ежегодно они зарабатывали на этом $150 млн.

3 августа СБУ сообщила, что завершила передачу Государственного реестра документов моряков в Министерство инфраструктуры Украины.

Действиям СБУ предшествовало расследование журналистов Bihus.info, которые в марте выяснили, что от моряков требовали от $2 тыс. до $10 тыс. взятки за успешное прохождение переаттестации. Если моряки отказывались платить, им создавали трудности в подаче документов и “заваливали” во время прохождения компьютерного теста.

29 июня 2021 года Верховная Рада разрешила морякам не подтверждать свои дипломы каждые пять лет. Теперь для подтверждения компетентности моряка определены новые условия: пригодность лица для работы на судах по состоянию здоровья, наличие действующих свидетельств об обязательной подготовке, а также наличие подтвержденного Морской администрацией стажа работы на судах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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