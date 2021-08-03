“Смесь черт папы и мамы”. Муж Собчак показал дочь

“Вы только посмотрите, какая дочь! Единственная, невозможная и прекрасная”, – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

“Смесь черт папы и мамы”, – отметила подписчица alinachkina_777.

Контекст:

Мать дочери Богомолова – актриса Дарья Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Сейчас Богомолов женат на российской телеведущей Ксении Собчак. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

—