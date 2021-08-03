“Смесь черт папы и мамы”. Муж Собчак показал дочь
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“Вы только посмотрите, какая дочь! Единственная, невозможная и прекрасная”, – написал он.
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“Смесь черт папы и мамы”, – отметила подписчица alinachkina_777.
Контекст:
Мать дочери Богомолова – актриса Дарья Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.
Сейчас Богомолов женат на российской телеведущей Ксении Собчак. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.
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