 

“Смесь черт папы и мамы”. Муж Собчак показал дочь

03.08.2021, 11:16, Новости дня
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“Вы только посмотрите, какая дочь! Единственная, невозможная и прекрасная”, – написал он.

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Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

“Смесь черт папы и мамы”, – отметила подписчица alinachkina_777.

Контекст:

Мать дочери Богомолова – актриса Дарья Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Сейчас Богомолов женат на российской телеведущей Ксении Собчак. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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