62-летняя Мадонна в мини страстно поцеловалась с молодым бойфрендом, “который мог бы быть ее сыном”. Видео

После поцелуя, артистка позирует в кадре, имитируя игру на гитаре и принимая различные позы. Для съемки она выбрала черный костюм, состоящий из мини-юбки и рубашки с глубоким вырезом на груди.

“Ей нужен вкус”, – подписала она ролик.

“Вкус чего? Молодого парня, который мог бы быть ее сыном?” – отреагировали фолловеры.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонна дважды была замужем – за актером Шоном Пенном (1985–1989) и режиссером Гаем Ричи (2000–2008), у нее двое родных детей и трое усыновленных.

О романе певицы с участником ее балета Уильямсом в декабре 2019 года сообщило издание Daily Mail, после того как Мадонну сфотографировали с ним на балконе отеля. После этого певица перестала скрывать отношения, время от времени публикуя совместные снимки в микроблоге.

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