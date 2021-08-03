Суд подтвердил, что «Мотор Сич» нарушил права «Вертолетов России» на бренд «Ми»

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в «Вертолеты России») взыскали около 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП во вторник отклонил жалобу ответчика на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, передает РИА «Новости».

Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг.

«Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания.

Но апелляционный суд в апреле со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся в большей степени к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик воздушного судна является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техническим обслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование ответчиком спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», как и просил истец.

«Мотор Сич» разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.

«Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания.