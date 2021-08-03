 

Посол в Австрии объяснил безоговорочную поддержку Минска Москвой

03.08.2021, 11:12, Новости дня
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Российский посол в Вене Дмитрий Любинский пояснил, почему Москва безоговорочно поддерживает Белоруссию.

Журналист австрийской газеты Vorarlberger Nachrichten указал российскому дипломату на то, что ситуация с Белоруссией негативно сказалась и на отношениях РФ с ЕС, и спросил, почему РФ столь бескомпромиссно стоит на стороне Минска.

«Белоруссия – стратегический партнер РФ и таковым останется», – ответил Любинский, передает РИА «Новости».

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике в августе 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко.

24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию. 



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