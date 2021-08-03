Fox – шокирующая реальность — лагеря бездомных продолжают множиться на улицах Вашингтона

В американской столице появляется всё больше палаточных городков, где царит антисанитария, распространяются наркотики и даже хранится оружие. При этом, несмотря на многочисленные жалобы местного населения, руководство города и федеральные власти предпочитают закрывать глаза на эту проблему, пишет Fox News.

Наши лидеры никогда не были в большей безопасности и лучше защищены. Правительственные районы в Вашингтоне, округ Колумбия, напоминают «зелёные зоны» в Багдаде. Там не случается ничего плохого. У полиции Капитолия сегодня бюджет больше, чем у полицейских управлений Детройта или Атланты.

Но буквально за пределами этой страны чудес, где живут законодатели, повсюду в округе Колумбии и других крупных городах страны возникают палаточные поселения. В них полно наркотиков, оружия и отходов. Их игнорируют, но только не корреспондент Fox News Кевин Корк, который о них расскажет. Привет, Кевин.

КЕВИН КОРК, корреспондент Fox News: Добрый вечер, Такер. Это по-настоящему шокирующая реальность для столицы страны. Лагеря бездомных, как вы отметили, раньше ограничивались изолированными областями или кварталами города, теперь посягают на некогда состоятельные районы.

При этом ни местные, ни федеральные власти, похоже, не спешат действовать. Свежий пример: лагерь бездомных в тени достопочтенного комплекса «Уотергейт», который, по словам чиновников, пока никуда не денется, несмотря на гневные жалобы местных жителей на наркотики, приставания, экскременты и даже оружие.



Похожие лагеря возникли рядом с парком Бёркса, парком Гомперса, между 9-й улицей и Массачусетс-авеню и даже в самом центре Дюпон-Сёркл. И тем не менее, вопреки повторяющимся призывам вмешаться из-за опасений относительно общественной безопасности, полиция города, национальных и американских парков по крайней мере в настоящий момент отказывается демонтировать эти лагеря.

И, кстати говоря, речь идёт о городе с активно растущей проблемой насилия, которая обострилась за последний год. Количество убийств в городе увеличивается. Стрельба происходит рядом с национальными парками, даже на 14-й улице. Это район ресторанов, который пользуется большой популярностью здесь, в Вашингтоне.

И, Такер, пожалуй, больше всего в этой ситуации обескураживает отсутствие справедливого негодования или громкой критики со стороны городского руководства, которую ожидаешь услышать. Даже несмотря на то, что страдания этого некогда гордого города продолжаются. Такер?

Кевин Корк, спасибо, что обратили на это внимание. Мы вам признательны.

КЕВИН КОРК: Всегда пожалуйста.

Речь не только о Вашингтоне, округ Колумбия. Другие города в нашей стране также сталкиваются с проблемами. Но особенно в штате Миннесота.

На протяжении многих лет в Миннесоте было так спокойно, что люди потешались над этими славными скандинавами. Более того, Миннесоту высмеивали как чересчур доброжелательный штат. Но теперь всё изменилось. В городке, расположенном к юго-западу от Миннеаполиса, женщина была обезглавлена перед видеокамерой среди бела дня и брошена на улице.

МЭРИ МАКГВАЙЕР, корреспондент Fox 9: Полиция Шэкопи приехала на этот перекрёсток. Согласно ордеру на обыск, на месте они обнаружили лежащее на земле рядом с машиной обезглавленное тело.

Власти сообщили о задержании подозреваемого. По словам многих людей, с которыми побеседовал Fox 9, он состоял в продолжительных отношениях с (жертвой преступления Америкой. — ИноТВ) Тайер, в которых домашнее насилие было постоянной проблемой.

Протоколы судебного заседания показывают, что подозреваемого признавали виновным в домашнем насилии в 2017 году. Его также обвиняли в попытке сжечь собственную квартиру. После самых последних обвинений он был освобождён под залог в 50 тысяч этой весной.

Дата выхода в эфир 31 июля 2021 года.