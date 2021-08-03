 

BFM TV – Макрон через соцсети мотивирует молодёжь делать прививку

03.08.2021, 11:08, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своих аккаунтах Tik Tok и Instagram видеозапись, на которой обещает ответить на вопросы пользователей о коронавирусе и вакцинации, передаёт BFM TV. Таким образом глава государства надеется убедить французскую молодёжь сделать прививку: в этой категории населения наблюдается взрывной рост заболевания COVID-19.

ВЕДУЩАЯ: И по этому вопросу мы свяжемся с Элизой Бартоломе. Вы сейчас в Брегансоне, откуда президент очень хочет убедить (население. — ИноТВ) в ценности и пользе вакцинации.

ЭЛИЗА БЕРТОЛОМЕ, специальный корреспондент BFM TV в Борм-ле-Мимоза (департамент Вар): Да, это видео опубликовали в двух социальных сетях: аккаунте президента в Instagram, а потом в его аккаунте в Tik Tok. Почему? Потому что с помощью этих двух видео, этого обращения президент пытается обратиться конкретно к молодёжи по довольно простой причине: в этой категории населения наблюдается взрывной рост показателей заражения. Среди подростков 10—19 лет он составляет 328 случаев и 606 случаев среди людей 20—29 лет. При этом темпы вакцинации в этой категории не ускоряются: её прошли всего 37 процентов детей 12—17 лет, а среди людей 18—29 лет — 62 процента. Причина довольно проста: это те категории населения, которые позднее остальных получили доступ к прививке.

Вот почему глава государства хочет разоблачить слухи, ответить на вопросы. Он знаком с подобным форматом: он уже публиковал множество похожих видео в своём аккаунте Tik Tok, главным образом те, которые касаются ситуации в здравоохранении, Европы, климата — проблем, которые интересуют молодёжь. Среди вопросов, которые на данный момент задали президенту, многие касались вакцинации: нужна ли отдельная доза для каждого варианта (коронавируса. — ИноТВ), нужна ли третья доза. Интернет-пользователи также спрашивают у него, эффективна ли вакцина против варианта «дельта». Попадаются и более политические вопросы: почему границы не закрыли, как только обнаружили коронавирус, почему ввели эти санитарные пропуска.

Елисейский дворец сообщил нам, что президент не будет отвечать на все эти вопросы единым блоком. Видео будут появляться на протяжении всей недели. 

Дата выхода в эфир 02 августа 2021 года.



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