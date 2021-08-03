Sky News – первый трансгендер в истории Олимпийских игр провалил выступление

На Олимпиаде в Токио произошло историческое событие: в женской категории впервые принял участие трансгендер, пишет Sky News. Тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорен Хаббард, которая 8 лет назад была мужчиной, выступала в весе свыше 87 кг, однако досрочно выбыла из соревнований после трёх неудачных попыток в рывке.



Reuters

В понедельник новозеландская тяжелоатлетка Лорен Хаббард вошла в историю как первый трансгендер, принимающий участие в Олимпийских играх, однако выбыла из соревнований после неудачного выступления в весе свыше 87 кг, пишет Skу News.

Как рассказывает издание, 43-летняя спортсменка впервые в истории Игр соревновалась в гендерной категории, которая отличается от её пола при рождении. В первой попытке поднять 120 кг Хаббард потеряла баланс, а затем дважды пыталась взять вес в 125 кг. После трёх неудачных попыток в рывке, согласно правилам, тяжёлоатлетка досрочно завершила своё выступление.

При рождении Лорен Хаббард была мужчиной, однако 8 лет назад совершила трансгендерный переход, отмечает британский сайт. Она получила право принимать участие в Олимпиаде с 2015 года: тогда МОК выпустил рекомендации, которые позволили любому трансгендеру соревноваться среди женщин, если уровень его тестостерона за год до этого не превышал 10 нмоль/л. Включение новозеландской спортсменки в женскую категорию спровоцировало горячие споры о проблемах гендерной идентификации, инклюзивности и равенства в отношении женщин в спорте.

«Я слышала о спорах по поводу моего участия в этих Играх, — приводит Sky News комментарий Хаббард по итогам своего выступления. — Я особенно хочу поблагодарить МОК за то, что он на самом деле подтвердил свою приверженность принципам олимпизма и постановил, что спорт открыт всем, что он инклюзивный и доступный». Позднее тяжелоатлетка добавила, что, хотя и не показала ожидаемый уровень, она «глубоко благодарна» всем, кто её поддерживал на родине. Отдельно спортсменка поблагодарила Олимпийский комитет Новой Зеландии, который помогал ей пережить эти «достаточно тяжёлые времена». «Я знаю, что моё участие в этих Играх не обошлось без споров», отметила она, но в то же время призналась, что соревнования были «чудесными» и она благодарна за возможность стать их частью.