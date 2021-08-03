Собянин рассказал о роли “Единой России” в будущем Москвы

По словам Сергея Собянина, “Единая Россия” – это депутаты не только Государственной думы, но и местного самоуправления, городской думы, мэр города и его команда. Они занимаются глобальными вещами, защитой России от внешних угроз и внутренних проблем, считает градоначальник.

На встрече с кандидатами “Единой России” Собянин напомнил о необходимости постоянно двигаться вперед. Он считает, что нужно в разы что-то улучшать, и тогда граждане чувствуют развитие. “Мы живем не на острове, а в конкурентном пространстве. Конкурируем с другими городами мира, другими странами”, – сказал мэр Москвы.

Собянин уверен: чтобы быть избранным москвичами, умение красиво говорить или критиковать – не важно. Нужно делать все для того, чтобы людям было комфортно жить в городе, чтобы в нем было лучшее здравоохранение, образование, комфортное жилье и прочее.

“Другой силы, другой команды, как классик говорил, которая бы сказала: “А мы решим эти проблемы!”, такой команды нет. Покритиковать — ну да, а команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, — такой нет”, – заявил градоначальник.

“Единая Россия” быстро и четко решает сложнейшие задачи. В ее составе – команда мэра Москвы. В борьбе с коронавирусом столица России стала примером не только для регионов, но и для многих стран мира. Город быстро реагировал на ухудшение ситуации.

Напомним, ранее Сергей Собянин рассказал о взаимодействии городских служб и бизнеса во время пандемии. Мэр Москвы оценил систему капитального ремонта и строительный комплекс.