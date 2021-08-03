 

Чуть больше 22 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки

03.08.2021, 11:04, Разное
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24 часа понадобились для того, чтобы официальные показатели числа заболевших ковидом в России увеличились на 22 010 человек. При этом выздоровели за это же время 18 963 пациента. Зафиксировано 788 летальных исходов.

Тройка лидеров антирейтинга среди регионов с наибольшим числом ежедневного прироста заболевших остается неизменной. На первом месте по-прежнему расположилась Москва. Столица отчиталась о 1952 заболевших. Лишь с небольшим отрывом ей уступает Санкт-Петербург, где болезнь выявили у 1910 человек. В Московской области таких пациентов насчитали 1540.

Всего к 3 августа в России насчитывается 6 334 195 выявленных и официально зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Говорится 5 659 746 пациентах, которые выздоровели. Также ковид стал причиной смерти для 160 925 человек.

Статистика показала заметное снижение числа заразившихся людей в Москве. О причинах таких изменений говорить рано, однако нельзя не заметить, что такая тенденция наметилась после проведения активной прививочной кампании.

Оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с коронавирусом, регулярно напоминает, что только вакцинация считается единственным работающим способом победить болезнь. Чем скорее люди пройдут через эту процедуру, тем быстрее страна может вернуться к нормальной жизни.



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