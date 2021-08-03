Мнение: «Психологический слом людей, прошедших через вакцинацию»

Здравствуйте

http://www.novozybkov.ru/photo/glaz-naroda/201707uragan/12.jpg

В ответ на комментарий к Статье «Вопрос о правильно поставленной запятой во фразе «Казнить Можно Казнить»», в которой рассматривается возможность чипирования людей под видом вакцинирования

lucia979 15 июля 2021, 00:13:31

«А возможно сознание меняется уже после 1-ой вакцинации.»

Ответил следующее:

1. Оно точно меняется. Даже без чипирования, поскольку люди после вакцинации начинают видеть в своем невакцинированном окружении, в своих друзьях, в своем семейном кругу ВРАГОВ. В невакцинированных они начинают видеть угрозу своей жизни.

Хотя на самом деле вакцинированные являются такими же (если не бОльшими) разносчиками коронавируса.

Особенно удивительная трансформация сознания получается, если бывшего убежденного противника вакцинации заставить сделать прививку. Любой человек склонен оправдывать свои поступки. Поэтому из выбора: корить себя за сделанное или принять за основу новую правду пользы от вакцин – такой человек чаще всего принимает новую правду и моментально становится таким же убежденным вакциноверцем, каким раньше был убежденным вакциноотрицателем.

2. Дело доходит иногда до крайностей: Женщина, верующая в Бога, которая всегда стремилась делать всем добро, после долгого и мучительного принятия решения о вакцинации теперь говорит:

«Мне обидно, что они (невакцинированные) ходят среди нас и если им не нужны жизни, они ходят, заражают нас, и, когда им плохо, обращаются за помощью к врачам! Зачем! Пусть умирают! Я за вакцинацию! Я за то, чтобы мы все выздоровели и стали жить нормальной жизнью, а не запертыми по своим норкам!!!»

Вот так ломаются люди, что начинают желать смерти другим.

Тут и чипов не надо.

Процитированное сообщение не выдумано. Такое сообщение прислал по Ватсапу нам наш друг.

Получается, что наш добрый друг стал по сути желать смерти другим людям.

Сначала изменилось мнение об этом человеке, но потом, после размышлений, понял, что это на самом деле КРИК. КРИК, ЗАГНАННОГО В УГОЛ ЧЕЛОВЕКА.

3. Бедные вакцинированные люди.

* Люди, лишившие себя степени свободы в отсутствии выбора: «ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ИЛИ НЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?»

* Люди, загнавшие себя в тупик слепой веры в вакцинацию.

* Люди, которые с опаской теперь будут относиться даже к некоторым близким и членам семей.

* Люди, которые стали видеть врагов в своих друзьях. И не потому, что друзья изменились. А потому что изменился сам человек, изменился одним движением шприца.

* Люди, которые будут заставлять близких подсесть на иглу вакцинации.

* Люди, которые сами себе противоречат:

– С одной стороны, делающие вакцинацию, чтобы знать, что болезнь к ним не пристанет;

– С другой стороны, после вакцинации боящиеся заразиться от невакцинированных.

Чего Вам бояться, если Вы вакцинированы?

4. Слава Богу, что не все вакцинированные морально сломались.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Много раз писал о том, что коллективный иммунитет возникает не при 60% вакцинированных, а при 60% переболевших.

Вот государства и завлекают всех на вакцинацию, чтобы вакцинированные побыстрее переболели и довели до 60% число переболевших по стране. Быстрее вывести страну из полосы кризисов, локдаунов и спада экономики – это основная цель любого государства сейчас.

А к людям относятся как к деревьям: Эти срубим (умрут), новые посадим (родятся).

Самое главное не проиграть в темпах выхода из кризиса другим государствам, которые уже большую часть населения в вакцинацию, а значит в ускоренную заболеваемость, вогнали.

Англичане, например, после вакцинации 67,65 % населения за 52 дня подняли заболеваемость в 20,15 раза (с 23 мая 2021 года, когда заболевало в день 2093 человека по 14 июля 2021 года, когда стало заболевать 42183 человек).

Да и в Израиле с его псевдо победой над коронавирусом с помощью всеобщей вакцинации: сейчас рост с примерно 20 заболевших в день до 1275 заболевших за 13 июля 2021 года и до 720 заболевших за 14 июля 2021 года.

( все статистические данные из https://yandex.ru/maps/covid19?ll=78.786272%2C26.173247&z=3 )

В статьях приводил разнообразные доказательства, что вакцинированные болеют чаще невакцинированных, например, в Статье «Первый вопрос к Михаилу Мурашко»

На самом деле все невакцинированные должны быть благодарны вакцинированным, которые своими телами (а некоторые, увы, своим Здоровьем и Жизнью) прокладывают быстрый путь к достижению 60% заболеваемости.

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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