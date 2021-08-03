 

Договорились: Билл и Мелинда Гейтс официально разведены

03.08.2021, 10:30, Разное
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2 августа суд принял решение о разводе миллиардера Билла Гейтса и его жены Мелинды. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило издание Business Insider. Бракоразводный процесс продлился ровно три месяца – новость о том, что супруги решили расстаться, прошла в СМИ 3 мая. 

Известно, что Биллу и Мелинде удалось прийти к соглашению относительно многомиллионного состояния, которое было нажито за 27 лет совместной жизни. В постановлении суда говорится, что они согласились подписать “договор о раздельном проживании”. Согласно этому документу, они разделят свою собственность, долг и судебные издержки, но как именно, держится в секрете. Также известно, что Мелинда сохранит за собой фамилию мужа. Так как каждому из детей Гейтса уже 18 лет и больше, их план воспитания и алименты установлены не были.

Билл и Мелинда Гейтс

Напомним, Билл Гейтс встретил Мелинду Энн Френч в 1987 году в Нью-Йорке на пресс-брифинге Microsoft, хотя она уже давно работала в его компании. 1 января 1994 года Билл и Мелинда поженились. В браке у них родилось трое детей – Дженнифер Катарин в 1996, три года спусти Рори Джон, а младшая дочь Фиби Адель в 2002-м.

4 мая 2021 года Билл Гейтс опубликовал в своем аккаунте в Twitter сенсационное заявление. Один из основателей компании Microsoft, богатейший человек мира, филантроп и общественный деятель объявил о расставании со своей женой после 27 лет совместной жизни.

После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение завершить наш брак. За 27 лет мы вырастили трех потрясающих детей и создали фонд, который работает по всему миру, чтобы люди могли вести здоровую и продуктивную жизнь. Мы по-прежнему верим в его миссию и продолжим нашу совместную работу в фонде, но мы больше не уверены, что сможем развиваться как пара на следующем этапе наших жизней, – сказано в заявлении Билла и Мелинды Гейтс.

Как потом выяснили журналисты, “одним из источников беспокойства” Мелинды и возможной причиной развода являлась дружба его мужа со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. В 2013 году Билл также летал на частном самолете Эпштейна, получившем название “Лолита Экспресс”, из Нью-Джерси в Палм-Бич. Гейтс и Эпштейн, как утверждает издание и анонимно подтверждают работники фонда Гейтса, обсуждали возможность создания благотворительного фонда, но идея так и осталась лишь разговорами. После того как эта информация всплыла в сети, Гейтс официально выразил сожаление за общение с ним.

Другие же предположили, что Мелинда попросила развод из-за служебных романов ее мужа. Из-за этого Гейтс даже покинул совет директоров Microsoft.

Билл и Мелинда Гейтс с детьми



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