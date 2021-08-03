 

“Это тело – огонь!”. Кардашян показала голые ягодицы на пляже

03.08.2021, 10:22, Новости дня
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“Лицо отдыхающего на пляже”, – написала она.

На одном из фото модель запечатлена стоящей спиной к камере, демонстрируя обнаженные ягодицы.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

“Фигуристая”, – прокомментировала подписчица f.aanaaa.

“Это тело – огонь!” – заявила crishalaguardia.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу “Семейство Кардашян”.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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