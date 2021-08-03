“Это тело – огонь!”. Кардашян показала голые ягодицы на пляже
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“Лицо отдыхающего на пляже”, – написала она.
На одном из фото модель запечатлена стоящей спиной к камере, демонстрируя обнаженные ягодицы.
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“Фигуристая”, – прокомментировала подписчица f.aanaaa.
“Это тело – огонь!” – заявила crishalaguardia.
Контекст:
Ким Кардашян – звезда реалити-шоу “Семейство Кардашян”.
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.
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