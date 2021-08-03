 

Олег Ляшко обнародовал фото с матерью

03.08.2021, 10:22, Новости дня
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Он позирует с ней в обнимку на фоне огородов.

“Мама, родная и любимая”, – подписал он фото.

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Публикация от Олег Ляшко (@liashko)

Контекст:

Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. На момент рождения его матери Любови Ляшко было 19 лет. Когда Олегу Ляшко исполнилось два года, отец оставил семью, а мать оформила сына в Прилуцкий детский дом. По словам Олега Ляшко, он не держит зла на мать и поддерживает с ней хорошие отношения.

Ляшко был депутатом парламента почти 13 лет – с 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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