 

“Пельмень застудишь”, “На голове пакет бумажный?”, “Клиника”. В сети обсуждают новое фото Волочковой в микробикини

03.08.2021, 10:22, Новости дня
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Балерина запечатлена сидящей на ступеньках.

“Не знаю, на кого я похожа, но отдых свой я продлила еще на недельку. И знаете что? Я вроде в форме! А можно я эту недельку не буду надевать на себя репетиционную одежду?” – написала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“В стрингах на грязные ступени. Кошмар”, – отметила подписчица elena_strar2020.

“Пельмень застудишь”, – написал kudriavtsev12111969.

“На голове пакет бумажный?” – спросила bird_yulia_s.

“Клиника”, – заявила evavladi12.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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