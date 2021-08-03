 

Суд разрешил УДО убившего жену фотографа Лошагина

03.08.2021, 10:18, Новости дня
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Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, который был осужден за убийство жены-фотомодели, информирует региональная прокуратура.

В прокуратуре сообщили, что Лошагин освобожден по УДО «от дальнейшего отбывания наказания на срок два года четыре месяца 29 дней», передает РИА «Новости».

При этом в суде старший помощник Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Михаил Лебедев возражал против удовлетворения ходатайства, так как вину осужденный не признал и не принес извинения потерпевшим.

Администрация исправительного учреждения также возражала против удовлетворения ходатайства. Прокуратура в течение предусмотренных законом 10 дней изучит постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.

Напомним, в июне 2015 года Дмитрий Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве своей жены – модели Юлии Прокопьевой. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал фотографа, но затем дело отправили на пересмотр.

Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок до девяти лет и 10 месяцев.

В 2018 году Лошагин требовал через суд взыскать с родителей убитой более 3 млн рублей. В октябре 2019 года Чкаловский суд Екатеринбурга отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене ему наказания на более мягкий вид, затем Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию фотографа.

В 2020 году Лошагин подал новое ходатайство о замене неотбытой части наказания. Суд удовлетворил его и заменил три года неотбытого срока в колонии на ограничение свободы, однако позже отменил это решение, удовлетворив апелляцию прокурора.



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