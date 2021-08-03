 

Ученые выявили новую смертельную угрозу перенесенного COVID-19

03.08.2021, 10:16, Разное
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Шведские исследователи обнаружили новую смертельную угрозу для пациентов после перенесенного коронавируса. Как оказалось, COVID-19 повышает риски осложнений болезней сердца и сосудов.
Разразившаяся в минувшем году пандемия коронавируса привела к большим потерям из-за летальности заболевания. Мутировавший патоген породил новые штаммы с большей заразностью, осложнениями и последствиями COVID-19. Недавно шведские ученые, исследовавшие данную проблематику, обнаружили, что в полторы декады после перенесенной болезни существенно повышаются риски ишемического инсульта и сердечного приступа.

Для того, чтобы лучше узнать, к каким последствиям может приводить летальный недуг, экспертная группа изучила статистику заболеваний и показатели свыше 430 тысяч человек. Из них порядка 86 тысяч перенесли коронавирус в той или иной форме. Как оказалось, на один случай инфицирования заражения COVID-19 приходится четыре человека, соответствующих по возрасту, региону проживания и полу.

Проанализировав полученную в ходе исследованную информацию было обнаружено, что риски инсульта или инфаркта увеличиваются после перенесенной инфекции почти в три раза. Как пишет «Ньюинформ», исследователи сравнили данные пациентов с такими факторами, как наличие сопутствующих заболеваний, возраст, пол и целым рядом социально-экономических характеристик. Результаты работы, которая продолжалась на протяжение более чем семи месяцев, доказывают, что вследствие перенесенного COVID-19 возникает смертельная угроза для сердца и сосудов.

Источник: newinform.com



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