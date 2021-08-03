Коротченко призвал НАТО четко осознать последствия военных нападок на Россию

Военный аналитик Игорь Коротченко высказал свое мнение относительно действий НАТО в отношении России. Эксперт призвал Альянс четко осознать последствия от военных нападок на РФ.

Современная международная ситуация все больше напоминает времена Холодной войны. Североатлантический альянс, несмотря на обещания, данные первому президенту РФ Михаилу Горбачеву, продолжает свое расширение на Восток. Неоднократно военнослужащие и техника НАТО предпринимали различные провокации, направленные против Москвы. Однако такая практика может привести к очень серьезным последствиям. Такое мнение выразил отечественный военный эксперт Игорь Коротченко.

Аналитик призывает руководство Альянса четко осознавать последствия своих нападок на РФ. Манипуляции, на которые опрометчиво решается НАТО, в итоге могут вылиться в полномасштабный вооруженный конфликт. Причем, если в Вашингтоне этого не осознают, то именно РФ должна вынудить военачальников Запада понять очевидные вещи. Россия, подчеркнул Коротченко, наименее заинтересована в напряжении и намерена и далее неуклонно соблюдать все нормы международного права, регулирующего как полеты в воздушном пространстве, так и морские рейсы.

НАТО же в открытую нагнетает возле границ с Российской Федерацией, что может закончиться катастрофой. Морской инцидент, спровоцированный военными силами Альянса, гипотетически опасен более серьезными последствиями. Столкновение стран может закончиться не просто локальным кризисом, но и полномасштабной глобальной войной. Черноморская акватория уже стала зоной эскалации напряженности из-за активности западных государств. Сначала здесь появился с провокацией эсминец британского королевского флота HMS Defender, только недавно закончились широкомасштабные учения Sea Breeze. Если так будет продолжаться и далее, отмечает «Политэксперт», исход деятельности Североатлантического альянса в регионе может оказаться катастрофическим.

Источник: politexpert.net