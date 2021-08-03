 

Давид Манукян признался, что “ставит крест” на бывших девушках

03.08.2021, 10:16, Разное
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Ведущий и рэпер Давид Манукян признался, что ставит крест на своих бывших девушках. С момента его расставания с Ольгой Бузовой прошло уже полгода, но до сих пор эта тема продолжает обсуждаться. По словам блогера, он никогда не возвращается к экс-избранницам, какие бы обстоятельства не складывались.
Ольга Бузова надеялась, что именно Давид Манукян станет мужчиной, который предложит ей выйти замуж. После расставания с ведущей блогер даже не стал предпринимать попыток, чтобы ее вернуть. Оказалось, что артист по жизни придерживается ряда правил, основная часть из них касается отношений с девушками. Оказывается, что Дава никогда не возвращается к экс-избранницам. В то же время он готов поддерживать приятельские отношения с ними. Манукян считает, что, если человек предал однажды, то сделает это во второй раз. Дава убежден, что нельзя повторять ошибки прошлого, неоднократно наступать на одни и те же грабли.

Ведущий считает себя верным молодым человеком. За последние восемь лет он состоял в отношениях четыре раза. В каждом романе блогер старался полностью отдаваться своим избранницам. При этом ему приходилось переживать обиды и предательства.

Многие фанаты считают, что Дава мог бы при желании спасти отношения с Ольгой Бузовой. Однако артист не стал ничего делать. Напомним, что пара познакомилась во время съемок клипа певицы на композицию «Лайкер». Манукян дождался ведущую, пока она была занята на проекте «План Б».

Источник: www.starhit.ru



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