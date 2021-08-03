 

Посол России в США: Госдеп лукавит и пытается предстать в “белых фраках”

03.08.2021, 10:10, Разное
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На днях стало известно, что 24 российским дипломатам нужно покинуть США, поскольку период командировки завершается.
Комментируя эту новость, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в этом “нет ничего нового”. Мол, дипломаты могут подать заявку на продление пребывания.

Анатолий Антонов считает, что Прайс ввел всех в заблуждение. По словам посла России в США, в декабре 2020 года был введен трехлетний лимит пребывания российских дипломатов в Штатах. Антонов рассказал, что тогда 24 дипломатам из России “настоятельно рекомендовали” покинуть территорию США до сентября 2021-го.

Анатолий Иванович заявил, что западные партнеры пытаются обвинить во всем послов РФ и предстать в “белых фраках”. Это вызывает у российского дипломата недоумение. Как пишет LIFE, он призывает американских коллег “перестать лукавить”. По мнению Антонова, необходимо возобновить диалог и начать учитывать интересы и России, и США.

Напомним, в июне 2021 года в Женеве состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Во время переговоров главы двух государств договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Стороны должны были провести консультации на дипломатическом направлении.



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