Буду играть на бирже и разбогатею!

03.08.2021, 10:04, Новости

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

Сын-студент заявил, что собирается играть на бирже. Якобы, сейчас все это делают и неплохо зарабатывают. Но я опасаюсь давать деньги на эту затею. Ведь столько обмана кругом. Тем более, когда обещают легкий заработок. Подскажите, как не нарваться на мошенников? Тамара Р. (Ярославль)

Отвечает заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов:

Вы абсолютно верно проявляете бдительность в этом вопросе. Любой финансовый вопрос требует подготовки, знаний и проверки на безопасность.

В соцсетях, в интернете предложений заработать миллионы великое множество. При этом велика вероятность нарваться на мошенников. Только за прошедшие полгода Банк России обнаружил 729 организаций с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. По статистике количество выявленных нелегалов выросло по сравнению с первой половиной прошлого года на 70%.

Важно знать, что выходить на официальную биржу можно только через легального брокера или управляющую компанию, у которой есть лицензия Банка России. Чтобы не попасть в ловушку лже-брокеров и другого вида нелегалов, в обязательном порядке нужно проверить организацию, с которой вы собираетесь иметь дело, на сайте Банка России. Там размещен список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Этот перечень носит предупредительный характер, и если человек обнаружил компанию в списке, рекомендую отказаться от ее услуг.

Если поверить мошенникам и перевести свои деньги якобы в “биржу”, то можно даже какое-то время наблюдают за “ростом” своих доходов. Всё это происходит на специально изготовленном поддельном сайте. Некоторых людей убеждают взять на эти цели кредит, чтобы в результате получить больший доход. Но как только жертва злоумышленников попытается вернуть заработанное или вложенные деньги, тут её ждет большое разочарование. Ни признаков компании, ни своих денег обманутый инвестор не обнаружит.

В случае, если вы столкнулись с финансовыми мошенниками, сообщайте об этом в Банк России иправоохранительные органы. Такая информация поможет эффективнее бороться с незаконной деятельностью.

Напомним, служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Центрального федерального округа, в том числе из Ярославской области, и выяснила, что только 17% довольны своей заработной платой. Еще 83% нынешняя зарплата не устраивает.

Чаще других своей зарплатой довольны представители профессиональных сфер «Банки, инвестиции» (35%), «ИТ, телеком» (24%), «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика» и «Маркетинг, PR» (по 23%). Недовольных больше всего среди представителей высшего менеджмента (90%) и административного персонала (89%).

У 41% жителей региона заработная плата за последний год не изменилась. 22% рассказали, что их ежемесячный доход сократился, еще 37% – что, наоборот, увеличился. Про рост зарплат чаще всего рассказывали представители сфер «Маркетинг, PR» (52%), «Банки, инвестиции» (51%) и «ИТ, телеком» (48%). О падении – в сферах «Искусство, развлечения, медиа» (37%), «Продажи» (36%) и «Строительство, недвижимость» (35%).

Отметим, что средняя предлагаемая зарплата в Ярославской области по итогам июня составила 39,4 тысячи рублей, а средняя ожидаемая – 35,8 тысяч. Самую высокую в регионе зарплату сегодня предлагают технологу пигментного производства (от 120 000 руб. на руки), программисту Python (от 100 000 до 150 000 руб. на руки), PHP-разработчику (от 100 000 до 150 000 руб. на руки) и водителю на автомобиль MAN (перевозка негабаритного груза) (от 110 000 руб. на руки).