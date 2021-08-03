 

Неврологи предложили уникальный метод терапии алкогольной зависимости

03.08.2021, 9:30, Разное
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«Расстройство, связанное с употреблением алкоголя, на самом деле, ничто иное как процесс обучения и работы памяти. Алкоголь — это награда, и мы учимся ассоциировать его и даже среду, в которой мы употребляем алкоголь, с этой наградой», — рассказал Дорит Рон, профессор неврологии и ведущий автор исследования.

Именно такая позиция подтолкнула профессора Рон к исследованию роли комплекса mTORC1, помогающего создавать связи между нейронами, которые усиливают воспоминания. В рамках ранее проводившихся исследований Рон показала, что употребление алкоголя активирует данный фермент в головном мозге.

Рапамицин, средство, одобренное в США как противораковый и иммуноподавляющий препарат, способно блокировать активность mTORC1. Его протестировали на мышах, имевших тягу к спиртному. В результате терапии выраженность зависимости от алкоголя снижалась. Но с блокировкой mTORC1 есть проблема: данный фермент участвует не только в формировании воспоминаний, но и в обменных процессах в целом. Поэтому у людей, принимающих рапамицин в течение длительного периода, часто проявляются побочные эффекты: токсическое поражение печени и скачки сахара. 

Спасение нашлось в лице двух новых молекул. Первая молекула — RapaLink-1 — похожа на сам рапамицин. То есть, она тормозит активность фермента mTORC1. Так как стояла задача подавлять активность фермента только в головном мозге, была создана вторая молекула — Rapablock. Она действует как надстройка, сдерживающая RapaLink-1 или рапамицин. Секрет в том, что молекула Rapablock из-за своих немалых размеров не проходит через гематоэнцефалический барьер.

Данный барьер действует как фильтр, не пропускающий в мозг патогены и потенциально опасные вещества. Таким образом, пока RapaLink-1 или рапамицин, «нагруженные» Rapablock перемещаются по телу, эффекта нет. Но, добравшись до головного мозга, блокаторы фермента mTORC1 проходят внутрь, а Rapablock остается снаружи барьера. Это позволяет избежать побочных эффектов, что наглядно показали эксперименты с грызунами. По словам ученых, предложенная схема в теории подойдет для любых средств, которые должны работать только в головном мозге. 



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