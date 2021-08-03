 

В Украине за сутки от коронавируса привились 125 тыс. человек

03.08.2021, 9:28, Новости дня
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Первую дозу вакцины 2 августа получили 70 344 украинца, вторую – 54 817.

В течение суток работали 751 мобильная бригада, 2174 пункта прививки, 251 центр вакцинации.

Пресс-служба ведомства уточнила, что чаще всего вчера вакцинировали препаратом Pfizer – 49 155 доз. 40 651 украинец получил прививку вакциной, Moderna, 27 844 – CoronaVac, 7511 – AstraZeneca. 

С начала прививочной кампании привито 3 669 513 человека, из них получили одну дозу – 3 669 511 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 088 433 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 757 944 прививок

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1912807192215710

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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