“Красивая, зараза”. Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
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“Сегодня состоялась премьера видеоклипа на мой сингл “Розовый Дым”! Очень важное событие для каждого артиста. Потому что наша работа – дарить эмоции… И они могут быть разными. А для меня важно, что наш мини-фильм не оставил вас равнодушными”, – написала она.
На некоторых фото Брежнева запечатлена в ракурсах, с которых видна голая грудь под прозрачной тканью.
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“Космически красивая”, – прокомментировала подписчица anastacia1103.
“Красивая, зараза”, – отметил jeka_87_09.
Контекст:
Клип на песню “Розовый дым” можно посмотреть здесь.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.
Она – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
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