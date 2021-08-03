“Красивая, зараза”. Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью

“Сегодня состоялась премьера видеоклипа на мой сингл “Розовый Дым”! Очень важное событие для каждого артиста. Потому что наша работа – дарить эмоции… И они могут быть разными. А для меня важно, что наш мини-фильм не оставил вас равнодушными”, – написала она.

На некоторых фото Брежнева запечатлена в ракурсах, с которых видна голая грудь под прозрачной тканью.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

“Космически красивая”, – прокомментировала подписчица anastacia1103.

“Красивая, зараза”, – отметил jeka_87_09.

Контекст:

Клип на песню “Розовый дым” можно посмотреть здесь.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Она – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

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