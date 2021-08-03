 

Гудков: Если и ожидать неадекватного поведения РФ против Украины, то ближе к выборам 2024 года

03.08.2021, 9:28, Новости дня
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“Я считаю, что в августе риски значительно ниже. В России период отпусков, это раз. Во-вторых, наше политическое руководство готовится к тому, что у нас ошибочно называют выборами, я это называю процедурой странного голосования. Так что российским властям сейчас не до этого”, – сказал он.

Политик уверен, что граждане России не поддержат никакую агрессию России к Украине. По его словам, об этом свидетельствуют соцопросы, проведенные летом, согласно которым главный страх россиян – это риск войны..

“Я ничего не жду от августа плохого в этом смысле. Если и ожидать какого-то неадекватного поведения российских властей – то это ближе к выборам 2024 года, хотя я уверен, что никакая военно-политическая авантюра не даст [президенту России Владимиру] Путину политических дивидендов”, – сказал он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В марте–апреле этого года между Украиной и РФ произошла масштабная эскалация конфликта. РФ активно наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В ЕС тогда называли цифру в 100 тыс. российских военных возле украинских границ. В последствии Россия отвела военных из оккупированного Крыма, но оставила их на восточной границе с Украиной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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