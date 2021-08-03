МВФ окончательно одобрил выделение $650 млрд на восстановление мировой экономики.Украина получит $2,7 млрд
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Это историческое решение – крупнейшее распределение специальных прав заимствования в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение специальных прав заимствования принесет пользу всем странам-членам, позволит удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать устойчивости и стабильности мировой экономики. Это особенно поможет нашим наиболее уязвимым странам, которые пытаются справиться с последствиями кризиса COVID-19”, – заявила она.
Решение вступит в силу 23 августа. Деньги зачислят странам-членам МВФ пропорционально их квотам в Фонде.
Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в Facebook 3 августа сообщил, что Украина из этой суммы бесплатно и безусловно получит $2,7 млрд.
https://www.facebook.com/vladyslav.rashkovan/posts/10226216561062546
Контекст:
9 июля в МВФ одобрили дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на $650 млрд. Деньги должны пойти на восстановление мировой экономики после кризиса от пандемии коронавируса.
В апреле глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко в интервью агентству “Интерфакс-Украина” заявлял, что Украина может получить из этой суммы более $2,7 млрд.
22 июля Шевченко говорил, что Украина может получить $2,7 млрд от МВФ в ближайшие недели.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет