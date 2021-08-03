 

МВФ окончательно одобрил выделение $650 млрд на восстановление мировой экономики.Украина получит $2,7 млрд

03.08.2021, 9:28, Новости дня
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“Это историческое решение – крупнейшее распределение специальных прав заимствования в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение специальных прав заимствования принесет пользу всем странам-членам, позволит удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать устойчивости и стабильности мировой экономики. Это особенно поможет нашим наиболее уязвимым странам, которые пытаются справиться с последствиями кризиса COVID-19”, – заявила она.

Решение вступит в силу 23 августа. Деньги зачислят странам-членам МВФ пропорционально их квотам в Фонде.

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в Facebook 3 августа сообщил, что Украина из этой суммы бесплатно и безусловно получит $2,7 млрд.

https://www.facebook.com/vladyslav.rashkovan/posts/10226216561062546

Контекст:

9 июля в МВФ одобрили дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на $650 млрд. Деньги должны пойти на восстановление мировой экономики после кризиса от пандемии коронавируса.

В апреле глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко в интервью агентству “Интерфакс-Украина” заявлял, что Украина может получить из этой суммы более $2,7 млрд.

22 июля Шевченко говорил, что Украина может получить $2,7 млрд от МВФ в ближайшие недели.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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