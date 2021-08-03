“Какой красивый животик”, “Заметно, что Юра фоткал”. Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник

“Лето мчится с бешеной скоростью, но этим летом время чувствуется иначе, ведь ежедневно приближаемся к знакомству с новым человеком”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Какой красивый животик. Здоровья вам и ребеночку”, – прокомментировала подписчица alistatysv.

“Заметно, что Юра фоткал”, – отметила season_by.

“А вдруг начнете рожать в самолете?! На таком сроке летать далеко…” – написала natali_sobchenko.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Світське життя” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, отец Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

—