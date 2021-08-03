Найдено тело пропавшего в Киеве главы «Белорусского дома в Украине»

Пропавший в Киеве глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов найден повешенным в одном из парков украинской столицы, сообщила пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.

«Гражданина Белоруссии Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия. Полиция начала уголовное производство по статье «умышленное убийство» и будет проверять все версии», – говорится в сообщении полиции, которая считает, что преступник мог маскировать свои действия.

Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер наблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов, передает РИА «Новости».

В понедельник сообщество взаимопомощи белорусов «Белорусский дом в Украине» сообщило о пропаже в понедельник своего руководителя Виталия Шишова в Киеве.

По данным украинского минюста, «Белорусский дом в Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.