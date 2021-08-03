 

После беспорядков в Капитолии найден мертвым четвертый полицейский

03.08.2021, 9:24, Новости дня
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Стало известно с смерти четвертого сотрудника полиции, который был свидетелем беспорядков на территории Капитолия 6 января, информирует телеканал Fox5 со ссылкой на родственников жертвы и центральный полицейский департамент округа Колумбия.

Покойный Кайл ДеФрейтаг работал в отделении столичной полиции с 2016 года. По словам матери жертвы, он был найден мертвым 10 июля. Ему было 26 лет. Полиция подтвердила дату смерти, а также факт, что ДеФрейтаг был среди множества сотрудников полиции, которые были отправлены в Капитолий для сдерживания протестующих и наведения порядка, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, он покончил с собой.

Ранее корреспонденты телеканала CNN разместили заявление о смерти третьего полицейского – Гюнтера Хашида, он покончил с собой. По данным газеты The Washington Post, до этого еще двое правоохранителей свели счеты с жизнью после событий 6 января.

Напомним, 6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов.

В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.

В июне сообщалось, что в США тюремные надзиратели применяют физическое и психологическое насилие по отношению к задержанным участникам штурма Капитолия.



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