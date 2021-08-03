 

МИД Молдавии предложит отозвать посла в РФ с должности

03.08.2021, 9:24, Новости дня
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Министерство иностранных дел Молдавии подготовило проект об отзыве с должности посла в Москве Владимира Головатюка, документ будет передан новому правительству, сообщил глава пресс-службы МИД Даниел Водэ.

«МИД разработал проект постановления правительства об отзыве Головатюка с должности посла. Закон о дипломатической службе предусматривает, что министр иностранных дел должен выдвинуть подобный проект правительству, кабмин его рассматривает и предлагает президенту отозвать дипломата. Вопрос отзыва главы дипмиссии в РФ будет рассматривать новое правительство», – сообщил Водэ, передает РИА «Новости».

По его словам, это решение связано с «аспектами работы» дипломата.

Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии. При этом местные СМИ связывают его отзыв со скандалом сексуального характера.

Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов, он был назначен на должность посла в Москве в декабре прошлого года.



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