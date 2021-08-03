Музыкальный критик Соседова удивлен гонораром автора песни для Льва Лещенко

Сергей Соседов высказал свое мнение относительно гонорара автора одной из песен для Льва Лещенко. Размер гонорара хита «Новогодняя», дважды транслировавшегося в прайм-тайм, удивил музыкального критика.

Певец Лев Лещенко пользуется заслуженной популярности со времен СССР, народный артист РСФСР неизменно участвует во всевозможных массовых мероприятиях. Так, в ходе очередного концерта «Голубой огонек», транслируемого по центральным каналам телевидения, селебрити спел песню «Новогодняя». Многие ожидали, что автор композиции, ставшей шлягером, получит огромный гонорар. Однако ситуация оказалась совсем неожиданной.

Историю с вознаграждением за хит пояснил известный музыкальный критик Сергей Соседов. Связавшись с автором песни Вадимом Волчакисом, он узнал ситуацию из первых рук. Оказалось, что начисленные средства за хит, прозвучавший по федеральным каналам на телевидении, по радио и даже в рекламе, были более чем скромными. После окончания рождественских празднований автор песни лично связался с представителями Российского авторского общества. Однако звонок в ведомство крайне расстроил Волчакиса, надеявшегося на серьезную сумму. Несмотря на огромную популярность трека, ему сообщили, что своим творчеством он смог заработать всего лишь триста рублей. При этом даже эти деньги он получить не сможет из-за особенностей расчетов.

Перечисление на карту получателя осуществляется только после того, как сумма вознаграждения увеличится до как минимум полторы тысячи рублей. Следовательно, чтобы вывести деньги со счета, Волчакису нужно будет написать еще как минимум четыре песни для звезд российской эстрады первого эшелона. Сергей Соседов отмечает, что на 300-рублевое вознаграждение невозможно даже накрыть стол, чтобы отметить творческий успех. Как пишет «Ньюинформ», его хватит разве что для приобретения бутылки дешевого шампанского, чтобы выпить, не закусывая.

Источник: newinform.com