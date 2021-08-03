 

Вера Алентова после смерти Меньшова возвращается на сцену театра

03.08.2021, 9:22, Разное
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Актриса Вера Алентова после смерти супруга Владимира Меньшова решила вернуться на театральную сцену. В августе ее можно будет увидеть в двух постановках.
В последнее время 79-летняя Вера Алентова пережила череду потрясений. Успешным стал не только ее брак с Владимиром Меньшовым, но и их творческий тендем. Вместе режиссер и актриса работали в фильмах «Зависть богов», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли». Все эти картины по праву находятся в золотом фонде отечественного кино. 5 июля Владимир Меньшов скончался в результате последствий коронавируса. Алентова решилась на важный шаг, чтобы справиться с горем.

Для поклонников Вера Алентова и Владимир Меньшов были образцовой парой. Когда режиссер на время уходил от супруги, он назвал свой поступок самым глупым в жизни.

Владимир Меньшов скончался в одной из столичных больниц. В этом же учреждении находилась Вера Алентова, которая боролась с коронавирусом. Актрису выписали из больницы накануне похорон мужа. Во время траурной церемонии звезда фильма «Москва слезам не верит» сдерживалась изо всех сил, но на кладбище дала волю эмоциям.

Мало кто мог представить, что актриса решит вернуться к работе. Известно, что она сыграет в двух спектаклях в театре имени Пушкина. 11 и 12 августа актрису можно будет увидеть в постановках «Семейка Краузе» и «Ложные признания».

Источник: www.kp.ru



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