 

Павел Деревянко отдал дочерей учиться в школу за 1,5 миллиона рублей

03.08.2021, 9:22, Разное
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Известный российский актер Павел Деревянко решил отдать дочерей учиться в элитную школу. За их пребывание в образовательном учреждении придется платить 1,5 миллиона рублей.
В сентябре в школу отправится младшая дочь Деревянко, которую зовут Александра. Старшая наследница знаменитости пойдет учиться уже в пятый класс. Артист решил сделать все, чтобы дети получали от посещения школы только самые позитивные эмоции. Они станут ходить в учреждение «Искатели», расположенное в поселке Лапино.

У самого Павла Деревянко остались не самые хорошие воспоминания о школе. Плохие оценки привели к тому, что будущего актера даже хотели оставить на второй год. В итоге после девятого класса он бросил учебу.

Школа, в которую отправятся дочери Деревянко, занимает площадь пять тысяч квадратных метров. Территория учебного учреждения примыкает к лесному массиву. Павел Деревянко и его бывшая супруга Дарья Мясищева уже побывали на экскурсии в школе. Им понравилось увиденное учреждение.

В одном классе в элитной школе учатся 10-15 человек, поэтому у педагогов есть возможность уделить время каждому ребенку. В рамках обучения используются различные современные методики. Особенностью является то, что не нужно носить школьную форму, а допускается свободный стиль одежды.

Источник: www.starhit.ru



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