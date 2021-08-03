 

Милонов дал оценку заявлениям Европы о возможных боевых действиях со стороны России

03.08.2021, 9:16, Разное
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На днях профессор Королевского колледжа Лондона высказался на тему “Северного потока – 2” и возможных последствий его открытия. Он считает, что после запуска газопровода Москва нападет на Евросоюз и Украину.

Виталий Милонов отметил, страх перед Россией нагнетают соседи, экономика которых застряла в “палкокопательном” периоде. По словам депутата Госдумы, единственная страна, которая ведет активные боевые действия, причем сама с собой, – это Украина. Якобы идеи о войне помогают чиновникам незалежной выпрашивать деньги для страны.

Как отметил Виталий Милонов, газопровод, наоборот, является гарантом стабильности в Европе, ведь России, которая вложила в строительство огромные деньги, хочется как минимум его окупить.

“Когда есть два партнера, ведущие коммерческую деятельность, то воевать друг с другом просто неестественно”, – приводит слова депутата РИА ФАН.

Виталий Милонов отметил, что украинская верхушка власти страдает шизофренией, раз причисляет себя к Европе. В действительности никакой угрозы от России нет ни для Евросоюза, ни для Украины. Также депутат Госдумы заявил, что после подобных рассуждений профессор Максимилиан Терхалле опустил себя “на один уровень с уфологами и парапсихологами”.



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