 

Нарышкин назвал предателями россиян, предлагающих США отменить санкции против РФ

03.08.2021, 9:11, Разное
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Российские спецслужбы наблюдают участившиеся случаи обращений граждан к руководству США с просьбой отменить санкции против РФ. Об этом рассказал в субботу директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала “Соловьев Live”.

«Западные санкции идут лишь на пользу российской экономике. Об этом неоднократно говорили и президент Путин, и другие ведущие политики. Подобные просьбы — это предательство своей страны, народа», — заявил руководитель СВР.

Глава СВР добавил, что таких людей подавляющее меньшинство и напомнил, что западные санкции дали отечественной экономике необходимый импульс для импортозамещения и привели к небывалому подъему сельского хозяйства.

Нарышкин также предложил создать совместную российско-американскую рабочую группу, которая подготовит мероприятия необходимые для введения новых санкций против РФ. Особо отличившихся граждан, по его мнению, необходимо представить к правительственным наградам или поощрять должностью члена Совета Федерации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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