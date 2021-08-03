 

Россияне смогут получить налоговый вычет на оплату штрафов ГИБДД

03.08.2021, 8:51, Разное
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Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о введении новых налоговых вычетов на оплату штрафов ГИБДД, которые россияне смогут получить с 2022 года. Ежегодно можно будет компенсировать до 260 тыс. штрафов за счёт налогов.

При подаче налоговой декларации по форме НДФЛ-3 россияне смогут подать заявление на компенсацию средств, потраченных на оплату штрафов, за счёт уплаченных ранее налогов. К заявлению необходимо будет приложить фотографии всех оплаченных квитанций. Максимальная сумма, которую можно компенсировать, составляет 260 тыс. рублей для обычных граждан и 510 тыс. для депутатов Госдумы, сотрудников ФСИН и других категорий госслужащих. Вычет не смогут получить сотрудники организаций-иноагентов, члены их семей и подписчики оппозиционных каналов в Telegram.

«У многих россиян оплата штрафов – это главная статья расходов, порой превышающая расходы на еду и аренду жилья. В тяжёлые постковидные времена такой вычет станет подспорьем нашим людям, которые потеряли основной источник доходов. Подать заявление на вычет смогут даже граждане, находящийся в местах заключения из-за нарушения правил ГИБДД. В их нелёгкой жизни должна быть какая-нибудь отдушина», – сказал Мишустин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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