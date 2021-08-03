ИМТ, окружность талии, цвет кожи. Можно ли оценить здоровье по внешности?



4

минуты

Индекс массы тела

Пожалуй, наиболее известный показатель, который связывают с состояние здоровья – это индекс массы тела, ИМТ (в англоязычной литературе – BMI, body mass index). Рассчитать его очень просто – нужно значение роста, выраженное в метрах, возвести квадрат, а потом разделить массу тела на полученное число. Если результат укладывается в интервал от 18,5 до 25, ИМТ считается нормальным, значения в диапазоне 16-18 говорят о недостаточной массе тела, а менее 16 – о выраженном дефиците массы. ИМТ более 25 соотносят с избыточной массой тела, а более 30 – с ожирением.

ИМТ стал относительно удобным инструментом в ситуациях, когда нужно оценить вклад массы тела в риск развития определенных заболеваний. Так, высокий ИМТ (трактуемый как признак ожирения) связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, некоторых видов опухолевых заболеваний, тяжелого течения беременности. При этом ожирение соотносится еще и с худшими исходами при этих заболеваниях. Высокий ИМТ называют среди факторов риска тяжелого течения COVID-19 (причем этот индекс имеет самостоятельное значение, независимо от наличия артериальной гипертензии или сахарного диабета).

Логично предположить, что низкий ИМТ – это хорошо. Однако, это не совсем так. Низкая масса тела может быть связана с более высоким риском потери костной плотности, особенно, у женщин, развития активного туберкулеза, нарушениями менструального цикла и проблемами с фертильностью.

Интересно, что устойчивость организма к инфекциям (в том числе и к COVID-19) может быть снижена как при низких, так и при высоких значениях ИМТ.

Несмотря на то, что этот показатель используется чрезвычайно часто, он имеет ряд серьезных недостатков. Использование ИМТ никак не описывает соотношение жировой, мышечной и костной ткани, которое зависит от возраста, пола, этнической принадлежности, уровня физической активности. Так, известно, что ИМТ у мужчин может быть в среднем выше, чем у женщин. Люди с хорошо развитой мускулатурой (например, спортсмены) могут попадать в категорию с избыточной массой тела, а люди, теряющие мышечную массу с возрастом, могут формально считаться имеющими нормальный ИМТ, несмотря на то, что они имеют избыточное количество жировой ткани. Использование ИМТ у детей и подростков требует специальных подходов при расчетах. Отдельно стоит сказать о беременных: в их случае ИМТ должен рассчитываться исходя из массы тела до беременности. Для представителей различных этнических групп диапазоны «нормальных» и «здоровых» значений ИМТ также различаются, что делает порой этот индекс непригодным для прогноза риска различных патологий.

Таким образом, ИМТ далеко не всегда может быть использован как адекватный показатель для описания состояния человеческого тела.

Измерение талии

А что, если ввести дополнительное измерение, описывающее распределение жировой ткани на теле человека? Так как наиболее часто мы видим ее накопление в области живота и бедер, учеными были предложены такие показатели, как окружность талии и соотношение окружности талии к окружности бедер.

Окружность талии измеряется в средней точке расстояния между нижним ребром, которое вы можете прощупать, и верхней точкой подвздошной кости. Измерение нужно повторить дважды, рассчитать среднее значение (если разница между двумя попытками больше 1 см, все измерения нужно повторить заново). Критическими являются значения более 80 см у женщин и более 90 см у мужчин – это утверждает о наличии метаболического синдрома, серьезного патологического состояния, связанного с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа.

Подвздошная кость. Источник: Wikipedia.org

Окружность талии, разделенная на окружность бедер, также дает показатель, характеризующий распределение жировой ткани. Если это значение больше 0,8 для женщин или 0,95 для мужчин, можно говорить о центральном (абдоминальном или висцеральном) ожирении, связанном с риском сердечно-сосудистой патологии, причем, даже у пациентов с нормальным ИМТ.

Этот метод измерения позволяет учесть особенности строения тела, однако, всегда есть риск неправильного проведения измерений. Также его затруднительно использовать у детей.

Состояние кожи

Что еще во внешнем виде может заставить нас заподозрить, что со здоровьем что-то не то? Пожалуй, самое очевидное — это состояние кожи, волос и ногтей.

Проще всего оценить цвет кожи. Вообще говоря, он определяется множеством факторов: возрастом, полом, этнической принадлежностью, наследственными и индивидуальными особенностями строения (например, тем, как глубоко расположены кровеносные сосуды), инсоляцией и так далее. Но некоторые оттенки могут заставить нас внимательнее отнестись к здоровью. Так, бледность кожи и слизистых может говорить о наличии анемии, а появление синюшной окраски может быть связано со снижением насыщения крови кислородом. Желтушная окраска заставляет нас думать о проблемах с печенью и желчевыводящими путями (особенно, при окрашивании слизистых, белков глаз), а постоянное общее покраснение кожи в отсутствие других факторов, которые могли бы это объяснить, может быть хорошей причиной сдать анализ крови и оценить количество эритроцитов и уровень гемоглобина.

Это же касается и локальных, очаговых образований – различных пятен, пузырей, узлов, родинок, особенно, если они появились впервые или стали вас беспокоить после долгого периода спокойствия. Выпадение волос – нередкий спутник нарушения функции щитовидной железы, а проблемы с ногтями могут позволить заподозрить развитие грибковой инфекции. Визит к дерматологу может помочь вам развеять опасения или наоборот, своевременно начать лечение какого-либо заболевания.

К сожалению, в настоящее время нельзя сделать однозначного вывода о состоянии здоровья, основываясь только на внешних показателях. Кроме того, зачастую мы приписываем, например, людям с избыточным весом заведомо более серьезные проблемы со здоровьем, чем людям, которые кажутся нам худыми. Однако, здоровье — комплексный показатель, связанный с нашим питанием, физической активностью, влиянием генетических факторов. Поэтому стоит сконцентрироваться на том, что происходит именно с вами, есть ли у вас симптомы и признаки, которые могли бы заставить вас тревожиться, и не оценивать однозначно окружающих, основываясь исключительно на их внешности.