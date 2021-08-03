 

В Украине за сутки COVID-19 заболели более 800 человек

03.08.2021, 8:34, Новости дня
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Среди новых пациентов – 68 детей и 26 медработников. 

Также за прошлые сутки скончалось 26 человек с COVID-19, в больницы попало 334 украинца, выздоровело – 533. 

В понедельник сделали 39,6 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

С начала пандемии в Украине подтвердили 2 254 361 случай заболевания, выздоровело 2 187 703 пациентов, 52 981 – умер. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1912798265549936

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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