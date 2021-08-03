В Украине за сутки COVID-19 заболели более 800 человек
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Среди новых пациентов – 68 детей и 26 медработников.
Также за прошлые сутки скончалось 26 человек с COVID-19, в больницы попало 334 украинца, выздоровело – 533.
В понедельник сделали 39,6 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.
С начала пандемии в Украине подтвердили 2 254 361 случай заболевания, выздоровело 2 187 703 пациентов, 52 981 – умер.
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1912798265549936
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет