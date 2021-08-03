“Похудела”, “Просто красавица, у тебя красивые тапки”. Лорак показала себя в шортах и пляжных шлепанцах
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“Шорты – моя любимая одежда летом”, – подписала фото Лорак.
Пост певицы набрал почти 79 тыс. лайков и около 600 комментариев.
“С вашими ногами грех не любить шорты, Каролин”, – написала artist_alya.
“Похудела”, – обратила внимание vika_yerohina.
“Очень красивая. Куколка”, – прокомментировала anna.kivacheva.
“Ани Лорак, ты просто красавица, у тебя красивые тапки”, – считает pavlovdaniil24.
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Контекст:
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
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