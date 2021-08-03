 

Билл и Мелинда Гейтс официально развелись

03.08.2021, 8:34, Новости дня
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Агентство пишет, что пара достигла соглашения о разделе имущества, но его детали не разглашаются. 

Суд не вынес решения относительно денег, имущества или супружеской поддержки. В решении говорится, что Гейтсы должны соблюдать условия договора о раздельном проживании.

Контекст:

О разводе Гейтсов после 27 лет брака стало известно 3 мая. Супруги объяснили, что приняли такое решение “после долгих размышлений и большой работы над отношениями”. Билл Гейтс уточнял, что он и Мелинда больше не верят, что смогут вместе развиваться как пара на следующем этапе жизни.

О том, как супруги будут делить активы, официально объявлено не было. Bloomberg со ссылкой на имеющиеся у агентства документы сообщал, что фонд Cascade Investments, через который Билл Гейтс владеет акциями ряда крупных компаний, 3 мая и в последующие дни перевел Мелинде ценные бумаги на сумму более $2 млрд. По данным Bloomberg, Мелинде отошли акции Канадской национальной железнодорожной компании и крупнейшего автодилера в США Autonation.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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