 

“Э-э-эх, как обнял бы!”, “Персик!”, “Везет Потапу”. Каменских показала фигуру в мини-бикини цвета айвори

03.08.2021, 8:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Купальник цвета айвори”, – подписала снимок певица.

Пост певицы лайкнули больше 115 тыс. раз и оставили почти 600 комментариев.

“На такой фигуре цвет купальника не важен”, – написал kontskif.

“Лучше без него”, – заметил sergiusx, имея в виду бикини.

“Та кто на него смотрит, персик!” – восхитился elius_cooperation.

“Э-э-эх, как обнял бы!” – прокомментировал alexnrock.

“Везет Потапу”, – признался zzz30303030.

View this post on Instagram

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа. Общих детей у пары нет. В последнее время певица часто поднимает тему материнства. В марте 2021 года певица призналась, что “мечтает о ребеночке”. По словам Каменских, для нее не имеет значения, какого пола будет ее первенец. В мае Каменских отметила, что хочет реализоваться как мать, и не единожды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.12 / “Никто не остался недопонят”. Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра

26.03 / Путин поддержал идею проведения форума для разработчиков искусственного интеллекта

04.12 / ЕК заявила о готовности защищать свои интересы от санкций США

10.10 / Москва назвала «Новичок» западным брендом

28.07 / Договор с новым подрядчиком на подъем танкера Delfi подпишут до конца августа

26.08 / Чемпионат мира по танго в Аргентине пройдет в виртуальном формате

03.07 / Эксперт предположил, что может быть источником выброса радиации над Европой

02.02 / Мэр Николаева во время сессии переводил выступления депутатов от ОПЗЖ на украинский язык

23.06 / Вован и Лексус разыграли британских парламентариев от имени Волкова

06.02 / Onet – известие о разгроме Польши в учебной войне с Россией повредило имиджу НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика