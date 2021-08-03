“Э-э-эх, как обнял бы!”, “Персик!”, “Везет Потапу”. Каменских показала фигуру в мини-бикини цвета айвори

“Купальник цвета айвори”, – подписала снимок певица.

Пост певицы лайкнули больше 115 тыс. раз и оставили почти 600 комментариев.

“На такой фигуре цвет купальника не важен”, – написал kontskif.

“Лучше без него”, – заметил sergiusx, имея в виду бикини.

“Та кто на него смотрит, персик!” – восхитился elius_cooperation.

“Э-э-эх, как обнял бы!” – прокомментировал alexnrock.

“Везет Потапу”, – признался zzz30303030.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа. Общих детей у пары нет. В последнее время певица часто поднимает тему материнства. В марте 2021 года певица призналась, что “мечтает о ребеночке”. По словам Каменских, для нее не имеет значения, какого пола будет ее первенец. В мае Каменских отметила, что хочет реализоваться как мать, и не единожды.

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