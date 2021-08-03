Выборы-2021: В ЕР назвали дату утверждения народной программы

«Единая Россия» назвала дату утверждения предвыборной народной программы. РПСС, Партия роста и «Зеленая альтернатива» сумели зарегистрировать свои списки в ЦИКе. «Яблочник» Борис Вишневский стал кандидатом в Думу по округу в Петербурге.

Утверждение народной программы намечено на втором этапе съезда «Единая Россия» 22 августа, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. По его словам, в документе описан план развития страны на следующие пять лет. «Это программа РФ будущего. Мы на марше», – сказал политик. Как сообщал ранее сайт партии, народная программа формируется из предложений общественности, присланных на специально открытый для этого портал.

Как пишет «Фонтанка», избирком № 16 Центрального района Петербурга зарегистрировал кандидатом в депутаты Госдумы зампреда партии «Яблоко» Бориса Вишневского. Ранее в избирком поступило заявление его конкурента, кандидата от «Зеленой альтернативы» Алексея Терехова, утверждавшего, что Вишневский связан с экстремистскими организациями. Однако это не помешало регистрации «яблочника» . Рабочая группа избиркома переадресовала запрос в Минюст. «У нас данных о причастности Вишневского к экстремистским организациям нет», – отметил член избиркома Дмитрий Наумов. По итогам заседания регистрацию получил не только Вишневский, но и Терехов.

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РПСС), Партия роста и «Зеленая альтернатива» зарегистрировали свои федеральные списки в Центризбиркоме, сообщил ТАСС. Список Партии пенсионеров возглавили председатель ее центрального совета Владимир Бураков, его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков. В первую тройку Партии роста вошли Ксения Безуглова, Елена Ульянова и Ирина Миронова. «Зеленую альтернативу» на выборы поведут Виктория Дайнеко, Соня Гудим и Ксения Качаева.

Как считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, и разработка народной программы, и принцип ее формирования, и готовность утвердить и опубликовать эту программу отражают сильную сторону «Единой России», и способны укрепить ее предвыборные позиции.

«Единороссы находятся в постоянном диалоге с населением. Другие партии навязывают избирателю какие-то свои доктрины, крутят снова и снова свои любимые «пластинки». А «Единая Россия» показывает всем, что она берет содержание своей программы из того, что с одной стороны выработали эксперты, а с другой – предложили простые люди. Люди могут зайти на сайт и оставить свою инициативу для народной программы», – отметил Матвейчев.

«Все эти предложения обобщаются – чтобы не расплываться в «миллионо-страничный» нечитаемый документ. Технически это очень сложно, но оно того стоит, – подчеркивает эксперт. – «Больные точки» обобщают, выбирают связанные с ними реализуемые дельные предложения, и включают в программу. Это очень большая работа. Но партия ведет ее сейчас ежедневно. Людям дают и обратную связь – сообщают, что предложения приняты, учтены. Люди это чувствуют – и позитивно реагируют. Такой диалог способен поднять рейтинг единороссов. Конечно, когда публикуемая программа написана в соавторстве с самим народом, это очень нравится избирателю», – сказал Матвейчев.

«Я рад, что Борис Вишневский получил регистрацию», – сказал президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, комментируя решение петербургского избиркома. В целом, по его словам, рейтинг «Яблока» в этом городе несколько выше, чем в других регионах. «Но достаточно ли этого для победы данного кандидата? Вопрос пока открытый. Ответить на него можно, только после анализа шансов конкурентов Вишневского в данном округе», – отметил эксперт.

Комментируя шансы трех политических сил – РПСС, Партия роста и «Зеленая альтернатива», получивших регистрацию в ЦИКе, Григорьев отметил, что все они вполне способны преодолеть трехпроцентный барьер, чтобы добиться федерального финансирования.

«Правда, такого успеха эти политические силы добьются только при одном условии – им надо выступать значительно активнее, чем сейчас, им надо предлагать обществу какие-то новые созидательные идеи. Самый большой потенциал на сегодня есть у РПСС. По сравнению с остальными двумя партиями она располагает стабильной поддержкой электората», – полагает эксперт.

Григорьев также отметил, что зарегистрированы списки уже всех партий, – ни одной не было отказано в регистрации. «Это позитивное изменение. Также мы видим, как избиркомы на местах максимально либерально подходят к правилам, давая время партиям устранить те или иные недостатки в подготовке документов», – добавил политолог.

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