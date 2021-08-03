 

Жевательная резинка помогает быстрее сбросить лишний вес

03.08.2021, 8:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Университета Васэда пришли к выводу, что жевательная резинка может помочь человеку быстрее сбросить вес. Они считают, что ее нужно использовать во время ходьбы, чтобы увеличить количество сжигаемых калорий.
Когда во время физических нагрузок учащается сердцебиение, к мышцам начинает перекачиваться больше кислорода и крови. Само же сердце в этот момент задействовано в мини-тренировке. Таким образом, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы в целом.

Чтобы подскочил пульс, необходимо бегать трусцой или же ходить в быстром темпе. В ходе проведения исследования исследователи установили, что для достижения этой цели нужно во время прогулки жевать резинку, чтобы увеличить расход энергии. В эксперименте специалистов приняли участие 46 мужчин и женщин разных возрастов. Оказалось, что жевательная резинка провоцирует рост частоты сердечных сокращений, причем не только в процессе физической нагрузки, но и в состоянии покоя.

Ученые пришли к выводу, что этот способ контроля веса может быть очень эффективным. Жевательную резинку допустимо использовать людям всех возрастов.

Источник: ufatime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Мед безжальных пчел ученые назвали безопасным для людей с диабетом

09.06 / Волосы будут гладкими, как после кератина: поможет бюджетная самодельная гель-маска из семян льна

17.08 / Мнение: Как Лукашенко может расколоть протест?

01.07 / Мнение: Петров и Боширов едут в Афганистан

19.03 / «А что ты обращался к нам с лаем и дальше хочешь лаем отвечать на наше письмо, так нам, великим государям, к тебе, кроме лая, и писать ничего не стоит»: МИД подготовил письменный ответ президенту США Джо Байдену

26.06 / Кристина Асмус прокомментировала расставание с Гариком Харламовым: “Решение о разводе моё”

22.01 / Мнение: Как семьи становятся богатыми, или магия сложного процента

17.11 / Мнение: О шокирующих масштабах эпидемии CoVID-19 в Москве

08.04 / Мнение: Наступление на Донбасс станет началом конца для Украины

23.10 / Наталья Сенчукова призналась, что сделала в юности аборт от Виктора Рыбина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика