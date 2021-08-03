Жевательная резинка помогает быстрее сбросить лишний вес

Ученые из Университета Васэда пришли к выводу, что жевательная резинка может помочь человеку быстрее сбросить вес. Они считают, что ее нужно использовать во время ходьбы, чтобы увеличить количество сжигаемых калорий.

Когда во время физических нагрузок учащается сердцебиение, к мышцам начинает перекачиваться больше кислорода и крови. Само же сердце в этот момент задействовано в мини-тренировке. Таким образом, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы в целом.

Чтобы подскочил пульс, необходимо бегать трусцой или же ходить в быстром темпе. В ходе проведения исследования исследователи установили, что для достижения этой цели нужно во время прогулки жевать резинку, чтобы увеличить расход энергии. В эксперименте специалистов приняли участие 46 мужчин и женщин разных возрастов. Оказалось, что жевательная резинка провоцирует рост частоты сердечных сокращений, причем не только в процессе физической нагрузки, но и в состоянии покоя.

Ученые пришли к выводу, что этот способ контроля веса может быть очень эффективным. Жевательную резинку допустимо использовать людям всех возрастов.

Источник: ufatime.ru