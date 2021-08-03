 

Соседов о богатстве Пугачёвой: “Такие деньги нам и не снились”

03.08.2021, 8:28, Разное
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Известный российский критик Сергей Соседов высказался о богатстве певицы Аллы Пугачевой. Он считает, что звезды отечественного шоу-бизнеса должны прекратить жаловаться на падение доходов в пандемию. Они уже вполне могут прекратить концертную деятельность, поскольку заработали приличное состояние, в качестве примера критик привел Примадонну.
По словам Соседова, Пугачева и Галкин заработали средства не только себе, но и детям, а также внукам. Критик убежден, что наследники звездной четы могут позволить себе не работать. Звездам такой величины не страшна пандемия коронавируса.

Критик отметил, что во время пандемии заработки могут быть маленькими. Некоторые звезды могут и вовсе не работать, а жить на накопленные средства. Артисты должны перестать публично прибедняться, поскольку у них есть огромная «подушка безопасности». То, что они не выступали год, не означает, что стали нищими.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин проживают в замке, который расположен в деревне Грязь. После рождения детей Примадонна прекратила выступать, поскольку решила посвятить себя наследникам и мужу.

Источник: news.ru



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