 

Презентация смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro от Google состоится осенью

03.08.2021, 8:28, Разное
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Этой осенью состоится презентация смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Компания Google уже рассекретила некоторые технические характеристики девайсов.
Ожидается, что линейка Pixel 6 будет полностью соответствовать флагманским устройствам конкурентов, когда дело доходит до материалов, из которых изготовлен корпус. Вместе с этим поднимется и стоимость. Не исключено, что новые устройства Pixel станут самыми дорогими в истории данного бренда.

Смартфон Pixel 6 Pro обзаведется 120-герцевым дисплеем на 6,7 дюйма. По бокам аппарат будет немного изогнут. Pixel 6 получит 90-герцевый дисплей Full HD+ на 6,4 дюйма. Версию Pro наградили улучшеннными характеристиками камеры. Главный датчик сможет уловить на 150% больше цвета. Что касается Pixel 6, то смартфон не получит соответствующие параметры, пишет портал Newinform.



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