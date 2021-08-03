 

Отек Квинке: подсказки, которые могут спасти жизнь

03.08.2021, 7:42, Разное
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Предыстория

В 1882 году немецким врачом Генрихом Квинке было описана разновидность отеков, которую мы теперь знаем как отек Квинке, ангионевротический отек или ангиоотек. Это патологическое состояние, при котором развивается отечность в тех частях тела, где хорошо развита подкожная жировая клетчатка и/или подслизистый слой: веки, губы, слизистая полости рта и язык, тыльная поверхность кистей или стоп, гениталии. Отеки появляются быстро, иногда сопровождаются покраснением, болезненностью и чувством распирания (а вот зудом – гораздо реже) и обычно уходят в течение 72 часов, не оставляя следов. Если отек развивается в области гортани, вы можете ощущать затруднение при глотании («ком в горле»), охриплость голоса, кашель, нередко бывают затруднения в дыхании (они-то и опасны). В том случае, когда в процесс вовлечены органы желудочно-кишечного тракта, пациент жалуется на боли в области живота, диарею, тошноту, рвоту. В отдельных случаях наблюдаются сильные головные боли, рези при мочеиспускании, отеки мышц или суставов.

Ангиоотек развивается вследствие выброса ряда специфических веществ, вызывающих выход жидкости из кровеносного русла в ткани. Чаще всего это происходит на фоне развивающейся аллергической реакции после контакта с аллергеном, к которому ранее сформировалась чувствительность (сенсибилизация). В таком случае, запущенные иммуноглобулином Е (IgE) процессы приводят к высвобождению гистамина. Эти ангиоотеки могут сочетаться с появлением крапивницы.

Другая разновидность ангиоотеков связана с выбросом вещества брадикинина. Это может быть результатом нарушений работы ряда ферментов, в том числе на фоне приема некоторых лекарственных препаратов (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и ингибиторы рецепторов ангиотензина II для лечения артериальной гипертензии, сахароснижающие препараты глиптины), при наличии некоторых генетических факторов, сопутствующих заболеваний. Такие отеки могут развиваться в течение нескольких часов или дней.

Известно и о существовании нескольких наследственных форм ангиоотека (НАО), так же, видимо, связанных с обменом брадикинина.

Таким образом, в зависимости от варианта заболевания, появление ангиоотека может быть спровоцировано следующими факторами:

  • Контакт с аллергеном (в том числе укусы насекомых).
  • Псевдоаллергическая реакция.
  • Прием некоторых лекарственных средств (иАПФ, АРА, глиптины, эстрогены, ибупрофен, аспирин).
  • Травма (ушибы, уколы,  последствия оперативных вмешательств или инвазивных обследований).
  • Острые инфекционные заболевания, обострение имеющихся хронических заболеваний.
  • Период менструации, беременности или лактации.
  • Прием алкоголя.
  • Стресс.
  • Переохлаждение или воздействие высокой температуры.
  • Интенсивная физическая нагрузка.

Когда идти к врачу

Появление ангиоотеков (особенно, в случае рецидивирующего течения) требует обращения к врачу для выявления вероятных причин и триггеров, подбора терапии.

В зависимости от жалоб, анамнеза и данных осмотра может быть предложен ряд обследований для выявления сопутствующих заболеваний, которые могли бы провоцировать развитие отеков (в том числе, аллергии). В случае подозрения на НАО необходимо проверить уровень нескольких белков крови (С1-ингибитор – необходимо знать его количество и функциональную активность, С4-компонент комплемента), провести генетические тесты.

Необходимо немедленно обратиться за помощью, если:

  • Появилось (или становится выраженнее) затруднение дыхания, ощущение сдавления в груди.
  • Появляется головокружение, спутанность сознания, дезориентированность.
  • Человек теряет сознание.

Как справляться с ангиоотеками?

Если отек не вызывает серьезных проблем, то достаточно воспользоваться антигистаминными препаратами, холодным компрессом или принять прохладную ванну для снятия отека.

Если же ситуация внушает опасения (развитие отека впервые в жизни, появление отека у ребенка, быстрое ухудшение состояния), то следует:

  • Вызвать скорую помощь. Развитие отека гортани может потребовать экстренной интубации или трахеостомии для восстановления дыхания. Подчеркнем, что эти манипуляции выполняются только обученными специалистами!
  • Прекратить контакт с аллергеном.
  • Оценить дыхание пострадавшего. При необходимости может потребоваться проведение сердечно-легочной реанимации.
  • Если в анамнезе у пациента была анафилаксия или ангиоотеки, очень рекомендуется иметь противошоковый набор, включающий раствор адреналина или аутоинжектор с адреналином (адреналин вводится внутримышечно, чаще — в среднюю треть бедра, при необходимости это можно делать даже через одежду).

Классические гистаминзависимые ангиоотеки требуют использования противоаллергических препаратов (антигистаминные препараты, глюкокортикостероиды), при необходимости — лечения сопутствующих заболеваний. Нередко такие ангиоотеки проходят самостоятельно со временем.

При появлении ангиоотеков на фоне приема лекарственных препаратов необходима их отмена, подбор подходящей альтернативы при потребности..

В случае НАО лечение включает в себя 3 основных блока: купирование отека в случае его появления, краткосрочная профилактика в случае, например, планируемых оперативных вмешательств, и долгосрочная профилактика для профилактики рецидивов (чаще – в случае тяжелого течения или варианта с частыми обострениями). Важно понимать, что современная медицина позволяет лишь предотвращать рецидивы, не излечивая НАО полностью. Это значит, что вам нужно внимательно следовать рекомендациям своего лечащего врача, касающихся лечения и особенностей образа жизни. Отметим, что НАО не является противопоказанием для проведения вакцинации.

Ангиоотеки — это потенциально жизнеугрожающее состояние, требующего внимательного отношения и своевременного обращения к врачу.



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