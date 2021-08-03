Отек Квинке: подсказки, которые могут спасти жизнь



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Предыстория

В 1882 году немецким врачом Генрихом Квинке было описана разновидность отеков, которую мы теперь знаем как отек Квинке, ангионевротический отек или ангиоотек. Это патологическое состояние, при котором развивается отечность в тех частях тела, где хорошо развита подкожная жировая клетчатка и/или подслизистый слой: веки, губы, слизистая полости рта и язык, тыльная поверхность кистей или стоп, гениталии. Отеки появляются быстро, иногда сопровождаются покраснением, болезненностью и чувством распирания (а вот зудом – гораздо реже) и обычно уходят в течение 72 часов, не оставляя следов. Если отек развивается в области гортани, вы можете ощущать затруднение при глотании («ком в горле»), охриплость голоса, кашель, нередко бывают затруднения в дыхании (они-то и опасны). В том случае, когда в процесс вовлечены органы желудочно-кишечного тракта, пациент жалуется на боли в области живота, диарею, тошноту, рвоту. В отдельных случаях наблюдаются сильные головные боли, рези при мочеиспускании, отеки мышц или суставов.

Ангиоотек развивается вследствие выброса ряда специфических веществ, вызывающих выход жидкости из кровеносного русла в ткани. Чаще всего это происходит на фоне развивающейся аллергической реакции после контакта с аллергеном, к которому ранее сформировалась чувствительность (сенсибилизация). В таком случае, запущенные иммуноглобулином Е (IgE) процессы приводят к высвобождению гистамина. Эти ангиоотеки могут сочетаться с появлением крапивницы.

Другая разновидность ангиоотеков связана с выбросом вещества брадикинина. Это может быть результатом нарушений работы ряда ферментов, в том числе на фоне приема некоторых лекарственных препаратов (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и ингибиторы рецепторов ангиотензина II для лечения артериальной гипертензии, сахароснижающие препараты глиптины), при наличии некоторых генетических факторов, сопутствующих заболеваний. Такие отеки могут развиваться в течение нескольких часов или дней.

Известно и о существовании нескольких наследственных форм ангиоотека (НАО), так же, видимо, связанных с обменом брадикинина.

Таким образом, в зависимости от варианта заболевания, появление ангиоотека может быть спровоцировано следующими факторами:

Контакт с аллергеном (в том числе укусы насекомых).

Псевдоаллергическая реакция.

Прием некоторых лекарственных средств (иАПФ, АРА, глиптины, эстрогены, ибупрофен, аспирин).

Травма (ушибы, уколы, последствия оперативных вмешательств или инвазивных обследований).

Острые инфекционные заболевания, обострение имеющихся хронических заболеваний.

Период менструации, беременности или лактации.

Прием алкоголя.

Стресс.

Переохлаждение или воздействие высокой температуры.

Интенсивная физическая нагрузка.

Когда идти к врачу

Появление ангиоотеков (особенно, в случае рецидивирующего течения) требует обращения к врачу для выявления вероятных причин и триггеров, подбора терапии.

В зависимости от жалоб, анамнеза и данных осмотра может быть предложен ряд обследований для выявления сопутствующих заболеваний, которые могли бы провоцировать развитие отеков (в том числе, аллергии). В случае подозрения на НАО необходимо проверить уровень нескольких белков крови (С1-ингибитор – необходимо знать его количество и функциональную активность, С4-компонент комплемента), провести генетические тесты.

Необходимо немедленно обратиться за помощью, если:

Появилось (или становится выраженнее) затруднение дыхания, ощущение сдавления в груди.

Появляется головокружение, спутанность сознания, дезориентированность.

Человек теряет сознание.

Как справляться с ангиоотеками?

Если отек не вызывает серьезных проблем, то достаточно воспользоваться антигистаминными препаратами, холодным компрессом или принять прохладную ванну для снятия отека.

Если же ситуация внушает опасения (развитие отека впервые в жизни, появление отека у ребенка, быстрое ухудшение состояния), то следует:

Вызвать скорую помощь. Развитие отека гортани может потребовать экстренной интубации или трахеостомии для восстановления дыхания. Подчеркнем, что эти манипуляции выполняются только обученными специалистами!

Прекратить контакт с аллергеном.

Оценить дыхание пострадавшего. При необходимости может потребоваться проведение сердечно-легочной реанимации.

Если в анамнезе у пациента была анафилаксия или ангиоотеки, очень рекомендуется иметь противошоковый набор, включающий раствор адреналина или аутоинжектор с адреналином (адреналин вводится внутримышечно, чаще — в среднюю треть бедра, при необходимости это можно делать даже через одежду).

Классические гистаминзависимые ангиоотеки требуют использования противоаллергических препаратов (антигистаминные препараты, глюкокортикостероиды), при необходимости — лечения сопутствующих заболеваний. Нередко такие ангиоотеки проходят самостоятельно со временем.

При появлении ангиоотеков на фоне приема лекарственных препаратов необходима их отмена, подбор подходящей альтернативы при потребности..

В случае НАО лечение включает в себя 3 основных блока: купирование отека в случае его появления, краткосрочная профилактика в случае, например, планируемых оперативных вмешательств, и долгосрочная профилактика для профилактики рецидивов (чаще – в случае тяжелого течения или варианта с частыми обострениями). Важно понимать, что современная медицина позволяет лишь предотвращать рецидивы, не излечивая НАО полностью. Это значит, что вам нужно внимательно следовать рекомендациям своего лечащего врача, касающихся лечения и особенностей образа жизни. Отметим, что НАО не является противопоказанием для проведения вакцинации.

Ангиоотеки — это потенциально жизнеугрожающее состояние, требующего внимательного отношения и своевременного обращения к врачу.